Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3062361
Zee SalaamIndian Muslimदेवबंद: इंसानियत का पैगाम देना पड़ा भारी, हिंदू का अंतिम संस्कार करने पर गुलफाम को जेल

देवबंद: इंसानियत का पैगाम देना पड़ा भारी, हिंदू का अंतिम संस्कार करने पर गुलफाम को जेल

Deoband News: देवबंद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम शख्स को हिंदू आदमी का अंतिम संस्कार करना भारी पड़ गया और उसे जेल में डाल दिया गया. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 03, 2026, 10:41 AM IST

Trending Photos

देवबंद: इंसानियत का पैगाम देना पड़ा भारी, हिंदू का अंतिम संस्कार करने पर गुलफाम को जेल

Deoband News: कहावत को सुनी होगी कि चले थे हवन करने और हाथ जला बैठे ! कुछ ऐसा ही देवबंद के एक मुस्लिम शख्स के साथ हुआ. जिसने एक हिंदू शख्स का पूरा अंतिम संस्कार किया और उल्टा उस पर ही शांति भंग करने का केस दर्ज हो गया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल,  सोशल मीडिया पर दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हुए वीडियो वायरल हुआ था. अंतिम संस्कार कनरे वाला म्युनिसिपल बोर्ड मेंबर का बेटा गुलफाम अंसारी थी. जिनके खिलाफ पुलिस को शिकायत मिली और शांति भंग करने का केस दर्ज हो गया. हालांकि, इसी दौरान गुलफाम अंसारी पर यह भी इल्जाम है कि उसने एक महिला को अपने घर पर बुलाकर उस पर हमला किया.

27 दिसंबर को देवबंद के कोला बस्ती मोहल्ले के रहने वाले म्युनिसिपल बोर्ड मेंबर अजय सैनी की मौत के बाद म्युनिसिपल बोर्ड मेंबर के बेटे गुलफाम अंसारी ने अंतिम संस्कार करने का क्रेडिट लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

गुलफाम सैनी पर हिंदू समुदाय को ठेस पहुंचाने का इल्जाम

वीडियो में कहा गया था कि मुस्लिम युवकों ने आरती तैयार करने से लेकर अंतिम संस्कार तक का काम किया और बाकी खर्च भी मुस्लिम युवकों ने ही उठाया. जिसके बाद BJP नगर निगम सदस्य कुलदीप सैनी ने गुलफाम अंसारी के खिलाफ एक लेटर लिखकर थाना पुलिस पर हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था.

जेल में है गुलफाम

बाद में 29 दिसंबर को गुलफाम अंसारी पर एक महिला को अपने घर बुलाकर पीटने का भी आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने गुलफाम अंसारी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. लोगों का कहना है कि गुलफाम ने अंतिम संस्कार वाला कदम समाज को एक मैसेज देने के लिए किया था. क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है.

गुलफाम के पिता ने क्या कहा?

गुलफाम के पिता नगर निगम बोर्ड सदस्य अख्तर अंसारी का कहना है कि उन्होंने लोगों के हक के तहत इंसानियत के नाते यह मदद की थी, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति करने वालों ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि एक अंतिम संस्कार से कैसे माहौल खराब हो सकता है और इसे कैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है.

एक शख्स ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कोरोना काल के दौरान मुस्लिम समाज ही था जो आगे आया था और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा था. एक सभ्य समाज में यही होता है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

DeobandDeoband Newsmuslim news

Trending news

Doctor Nusrat Parveen case
नीतीश ने स्टेज पर खींचा हिजाब, तो डॉक्टर ने ठुकराई नौकरी; आखिर क्या चाहती हैं नुसरत?
Deoband
देवबंद:इंसानियत का पैगाम देना पड़ा भारी,हिंदू का अंतिम संस्कार करने पर गुलफाम को जेल
iran news
ट्रंप की धमकी पर भड़का ईरान, UN को लेटर लिखकर की ये मांग
Kerala News
Kerala: मुस्लिम पत्रकार के सवाल पर भड़के SNDP नेता, रिपोर्टर को बता दिया ‘आतंकी’
madarsa board
UP Madarsa Board ने जारी किया 2026 का एग्जाम शेड्यूल, फरवरी में शुरू होंगे इम्तिहान
yemen news
क्या दो टुकड़ों में टूटेगा यमन? सऊदी अरब के एक्शन से मचा सियासी भूचाल
iran
Iran में कैसे शुरू हुए प्रदर्शन, अब तक जा चुकी है 10 लोगों की जान
jammu kashmir news
क्रिकेटर ने हेलमेट पर लगाया फिलिस्तीनी झंडा, विवाद बढ़ने पर पुलिस ने शुरू की जांच
israel hama war
Israel से नाराज़ हुआ UN, Gaza पर इस फैसले का हो रहा दुनिया भर में विरोध
Ghaziabad
गाजियाबाद में तलवारें, लखनऊ में कलम-AIMIM ने दिया सियासी संदेश