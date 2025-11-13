मुसलमान ही आतंकवादी, ये सोच गलत, हिंदू भी पकड़े गए; देवबंद इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल

Inspector Viral Video: दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह कहता दिख रहा है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है और वह किसी भी धर्म का हो सकता है. नक्सली हिंदू धर्म के होते हैं. दावा किया जा रहा है कि यह देवबंद के इंस्पेक्टर हैं और बैज अनुसार इनका नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है.

वीडियो में क्या कह रहे हैं इस्पेक्टर?

वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं कि मैं जब से यहां आया हूं, मुझे पता है खुराफात कौन कर सकता है. कौनसा गांव कर सकता है. आज तक किसी भी गांव के सदस्य ने कस्बे में आकर खुराफात नहीं की है. वीडियो में वह आगे कहते हैं कि मैं ईश्वर को हाज़िर-नाज़िर जानकर काम करता हूं. अगर मैं उल्टा काम करूंगा तो मैं इसमें खुद फंस जाऊंगा.

वीडियो में नरेंद्र कुमार शर्मा कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है. गलत आदमी का कोई धर्म नहीं होता है, वह हर किसी धर्म में हो सकते हैं. नक्सली हिंदू धर्म में होते हैं, बहुत से आतंकवादी नेवी में पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए. बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए. आप ये मत सोचिए. ये सोच एकदम गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है. वह किसी भी धर्म में हो सकता है.

नरेंद्र कुमार आगे कहते हैं, ऐसा काम करने वाला धर्म का आदमी ही नहीं है. कुरान और रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि किसी इंसान को कष्ट पहुंचाया जाए. आप मेरे पास कोई भी धर्म का इंसान ले आना जिसने यह कहा हो कि इंस्पेक्टर साहब ने धर्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया और रिपोर्ट नहीं लिखी. हम किसी धर्म के नहीं है हम केवल पुलिस हैं. पुलिस ही हमारा धर्म है और पुलिस ही हमारी जाती है और भारत के लिए हम मर मिट सकते हैं.