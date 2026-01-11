गंगा-जमुनी तहजीब के मरकज पर चला बुलडोजर, देवरिया में ढहा दी गई 50 साल पुरानी मजार

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimगंगा-जमुनी तहजीब के मरकज पर चला बुलडोजर, देवरिया में ढहा दी गई 50 साल पुरानी मजार

Abdul Gani Shah Mazar Demolished in Deoria: देवरिया में 50 साल पुरानी शहीद अब्दुल गनी शाह की मजार पर इतवार को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया. प्रशासन ने हालिया दिनों इसे सरकारी जमीन पर बने होने का दावा करते हुए मजार को अवैध बताया था. मजार कमेटी का कहना है कि मौखिक रुप से मिले आदेश के बाद उन्होंने अपना सामान हटा लिया. आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इसे ढहा दिया गया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:58 PM IST

देवरिया में पांच दशक पुराने मजार को बुलडोजर से ढहाया
Deoria News: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और हिंदूवादी संगठनों की एक और मजार को नजर लग गई. इस बार मामला देवरिया जिले का है, जहां इतवार (11 जनवरी) को करीब 50 साल पुरानी एक मजार पर बुलडोजर चला दिया गया. प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, जो करीब छह घंटे तक चली.

इतवार को देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र में गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे मौजूद शहीद अब्दुल गनी शाह की मजार को गिरा ढहा दिया गया. इस कार्रवाई में तीन बुलडोजर लगाए गए. प्रशासन ने मजार का मुख्य गेट, चारदीवारी, छह पिलर, तीन दुकानें और गुंबद को तोड़ दिया. इसके बाद कार्रवाई रोक दी गई. अधिकारियों के मुताबिक, अब सोमवार को सुबह 11 बजे के बाद फिर से ध्वस्तीकरण शुरू होगा. अगली कार्रवाई में मजार के बेसमेंट की छत और हॉल को तोड़ा जाएगा.

इससे पहले नगर पालिका की ओर से शुक्रवार को मजार को लेकर नोटिस जारी किया गया था. इतवार दोपहर करीब 12 बजे नगर पालिका की टीम छह थानों की करीब 300 पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची. सबसे पहले मजार परिसर को खाली कराया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई. इसके बाद बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई. मौके पर एसडीएम श्रुति शर्मा भी मौजूद रहीं.

प्रशासन का कहना है कि यह मजार कथित सरकारी बंजर भूमि पर बनी थी. मिली जानकारी के मुताबिक, करीब नौ साल पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की थी, जैसा कि वह आमतौर पर उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल के खिलाफ करते रहे हैं. हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद साल दर साल मजार का दायरा बढ़ता चला गया. 

करीब दो महीने पहले देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की. इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच तेज हुई. मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा, जहां जांच के बाद प्रशासन ने इस मजार को बंजर जमीन पर बने होने का दावा किया. इसके बाद पर यहां होने वाले सालाना उर्स के आयोजन को भी रोक दिया गया. इस मजार पर हर साल बड़ी संख्या जायरीन जियारत के लिए पहुंचते थे. अकीदमंदों में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि बड़ी संख्या हिंदू, सिख और दूसरे संप्रदाय के लोग भी शामिल थे.

जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने मजार को हटाने का फैसला लिया. इसके तहत नगर पालिका ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर मजार कमेटी को परिसर खाली करने का निर्देश दिया. नोटिस मिलने के बाद मजार से जुड़े लोगों ने अपना सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया. मजार कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें लिखित में कोई सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन मौखिक रूप से कहा गया कि मजार हटाई जाएगी. उन्होंने कहा कि हमने अपना सामान बाहर निकाल लिया है और प्रशासन मजार तोड़ रहा है. हमारी तरफ से किसी तरह का विरोध नहीं किया जा रहा है.

इस पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. दर्जनों थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. पूरे ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

UP NewsDeoria newsUP Mazar Newsmuslim news

