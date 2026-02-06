UP के देवरिया में अली का हुआ हाफ-एनकाउंटर, पुलिस ने दो साथियों को किया गिरफ्तार

Deoria News: उत्तर प्रदेश में ‘हाफ-एनकाउंटर’ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. देवरिया जिले में कल रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. गोलीबारी के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि उसके दो साथियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवरिया के भटपर रानी और बनकटा पुलिस स्टेशन की एक जॉइंट पुलिस टीम अमेठिया रोड पर संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक पिकअप ट्रक को रुकने का इशारा किया गया.

पुलिस के मुताबिक, पिकअप ट्रक में चार मवेशी थे और उसमें तीन संदिग्ध लोग सवार थे. जैसे ही गाड़ी रुकी, एक संदिग्ध भागने की कोशिश करने लगा और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक संदिग्ध के पैर में गोली लग गई. घायल संदिग्ध की पहचान छोटे अली के रूप में हुई है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. उसके दो अन्य साथियों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से एक पिकअप ट्रक, चार मवेशी और अवैध हथियार बरामद किए हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला पशु तस्करी से जुड़ा है. घटना के बारे में जानकारी देते हुए भटपर रानी के सर्किल ऑफिसर अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है.

हाफ-एनकाउंटर पर बवाल क्यों?

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में इस तरह की मुठभेड़ों की संख्या लगातार बढ़ी है. पुलिस प्रशासन का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन और विपक्षी दल इन "हाफ-एनकाउंटर" मामलों पर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल, देवरिया पुलिस पशु तस्करी गिरोह के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.