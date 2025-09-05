मॉल का मालिक मुस्लिम, मैनेजर पाण्डेय; स्टाफ की चोरी पकड़े जाने पर लग गया धर्मांतरण का इल्ज़ाम

Deoria News Today: उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को टार्गेट कर कानूनी कार्रवाई करना आसान हो गया है. हालिया दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां मुसलमानों पर दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े किसी सदस्य के धर्मांतरण के आरोप पर बड़ी कार्रवाई हो जाती है. कुछ इसी तरह का मामला देवरिया जिले से सामने आया है.

देवरिया जिले में बहुसंख्यक समुदाय की एक लड़की ने आरोप लगाया है कि जिस मॉल में वह काम करती थी, वहां उसका कथित यौन शोषण किया गया और वीडियो बनाकर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. पीड़िता ने बताया कि देवरिया शहर के ईजी मार्ट और एसएस मॉल में उसके साथ गलत काम हुआ और मॉल के मालिक और उनकी बीवी और साले ने मिलकर ब्लैकमेल किया.

पीड़िता ने दावा किया कि यह दोनों मॉल उस्मान नाम के शख्स की है और इस मॉल में जो व्यापारी पैसे लेने आते हैं उन्हें लड़कियों की सप्लाई की जाती है. लड़की ने बताया कि इस काम में मॉल मालिक के परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल हैं. लड़की का कहना है कि यहां पर दूसरी लड़कियों को गुमराह कर लग्जरी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और जबरन कहा जाता था कि "मेरा धर्म सबसे अच्छा है" और धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है.

पुलिस ने शुरू की जांच

लड़की ने पुलिस को बताया कि मॉल मालिक उस्मान और उसके साले ने उसका वीडियो और फोटो बनाया और बाद में इन्हीं तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल करने लगे. इसके बाद उसने मॉल में नौकरी छोड़ दी. उसने यह भी खुलासा किया कि मॉल में जो व्यापारी पैसा लेने आते हैं, उन्हें लड़कियां परोसी जाती हैं. इस काम में मॉल मालिक उस्मान की पत्नी और उसका साला गौहर अंसारी भी शामिल है.

पीड़िता ने बताया कि उस्मान का साला गौहर अंसारी इस समय जेल में बंद है. उसने पहले भी एक हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर शादी की थी. लड़की ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विक्रांत वीर ने जांच की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) को सौंप दी है. देवरिया के एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि, "पीड़िता हमारे पास आई थी. पूरे मामले की जांच एएसपी को सौंपी गई है, रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मॉल के मालिक ने किए चौंकाने वाला खुलासा

बहुसंख्यक समाज की लड़की के जरिये लगाए आरोप के बारे में जब मॉल मालिक उस्मान से बात की गई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उस्मान ने मीडिया को बताया कि "मेरा मॉल पिछले 10 सालों से चल रहा है, यहां पर हिंदू मुस्लिम कर्मचारी एक परिवार की तरह काम करते हैं. ऐसे में धर्मांतरण का तो सवाल ही नहीं बनता है. हमारे मैनेजर मनोज पांडेय की देखरेख में ये मॉल चल रहे हैं." उन्होंने बताया कि "अंजलि यादव ने जो इल्जाम लगाया है, उसके तार एक चोरी केस से जुड़ा हुआ है."

मॉल के मालिक उस्मान ने बताया कि मेरे यहां पर एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है. उसके के बचाव में पीड़िता ये आरोप लगा रही है. इसकी वजह यह है कि चोरी का पैसा अंजलि यादव के खाते से उनके परिवार वालों के खाते में ट्रांसफर हुआ था.

उन्होंने बताया कि इस मामले की पुलिस ने तफ्तीश भी की थी, यह इसी गुनाह को छिपाने के लिए ऐसा कर रही हैं. जबकि यह मामला 6 महीने पहले ही कोर्ट के संज्ञान में आया था. उस समय धर्मांतरण से जुड़ी हुई ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी. बाद में पुलिस ने जांच के बाद हमें क्लीनचिट दे दी और एक लड़की सामाजिक हैसियत और शादी विवाह की वजह से हम लोगों ने इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाया.

