Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3221028
Zee SalaamIndian Muslimउर्दू ज्ञापन लेने से डिप्टी CM ने किया इनकार, नीतीश के मंत्री की बेरुखी से भड़का गुस्सा

उर्दू ज्ञापन लेने से डिप्टी CM ने किया इनकार, नीतीश के मंत्री की बेरुखी से भड़का गुस्सा

Bihar Urdu Controversy: बिहार में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि राज्य के उपमुख्यमंत्री ने उर्दू बहाली से जुड़ा ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उर्दू समुदाय, छात्र और मुस्लिम संगठनों में नाराज़गी फैल गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 18, 2026, 10:13 AM IST

Trending Photos

उर्दू ज्ञापन लेने से डिप्टी CM ने किया इनकार, नीतीश के मंत्री की बेरुखी से भड़का गुस्सा

Bihar News: बिहार में उर्दू भाषा और उर्दू टीचर्स की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है. राज्य के उपमुख्यमंत्री ने उर्दू शिक्षकों की बहाली से जुड़ा ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उर्दू समुदाय और छात्रों के बीच नाराज़गी बढ़ गई है. राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा गया है और उर्दू बोलने वाले लोग राज्य के डिप्टी सीएम की आलोचना कर रहे हैं.

दरअसल, मधेपुरा जिले में मौजूद भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बिहार के डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव थे.  कार्यक्रम खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पीएचडी स्कॉलर इम्तियाज अहमद रहमानी ने उपमुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने की कोशिश की. यह ज्ञापन बिहार के विभिन्न प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में उर्दू शिक्षकों के पद सृजित करने की मांग से जुड़ा था.

डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप
ज्ञापन में कहा गया था कि राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा होने के बावजूद नए कॉलेजों में उर्दू विषय और उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति को नजरअंदाज किया जा रहा है. इम्तियाज अहमद रहमानी का आरोप है कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री से कहा कि वे उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन उपमुख्यमंत्री ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए. इस घटना के बाद वहां मौजूद छात्रों और शिक्षकों में नाराजगी देखी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

उर्दू के साथ भेदभाव?
उर्दू विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर नए कॉलेजों में उर्दू के पद नहीं बनाए गए तो उर्दू भाषी छात्रों को अपनी मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषाओं में पढ़ाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा. खासकर ग्रामीण इलाकों की छात्राओं के लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूर शहरों का रुख करना पड़ेगा. इम्तियाज अहमद रहमानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उर्दू जैसे संवेदनशील शैक्षणिक मुद्दे पर इस तरह की बेरुखी दिखाई जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना बताती है कि बिहार में उर्दू भाषा और उससे जुड़े छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

नीतीश कुमार के साथ हो गई उर्दू की विदाई
मुस्लिम संगठनों और छात्रों ने मांग की है कि बिहार सरकार नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विषय के पद सृजित करे और जल्द से जल्द योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करे, ताकि उर्दू भाषी छात्रों को उच्च शिक्षा में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. उर्दू संगठन से जुड़े असगर अली ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के प्रभाव कम होने के बाद बिहार में उर्दू भाषा को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उर्दू शिक्षकों की बहाली और उर्दू शिक्षा को कमजोर करने का काम कर रही है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsBihar Urdu controversyUrdu Teachers Recruitment

Trending news

Bihar News
उर्दू ज्ञापन लेने से डिप्टी CM का इनकार, नीतीश के मंत्री की बेरुखी से भड़का गुस्सा
Bakrid 2026
भारत में 27 मई को नहीं, इस दिन मनाई जाएगी बकरीद; चांद नहीं आने पर हुआ ऐलान
Saudi arabia news
सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान, इस दिन से शुरू होंगे उमराह वीजा; नई गाइडलाइन जारी
Donald Trump on iran
“अब नहीं माने तो सब खत्म हो जाएगा”, ट्रंप ने ईरान को दिया विनाश का अल्टीमेटम
West Bengal news
"मवेशियों का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ वरना केस," BJP MLA रेखा पात्रा के नया फरमान
Kerala News
केरल कैबिनेट में IUML का दबदबा; 5 मुस्लिम MLAs बनेंगे मंत्री, देखें पूरी लिस्ट?
Uttarakhand news
बजरंग दल का शोरूम पर धावा, मुस्लिम कर्मचारियों पर आरोप लगा नेमप्लेट पर लिखा "जिहादी"
Telangana NEWS
बकरीद से पहले हैदराबाद में गौरक्षकों का आतंक! गोवंश बताकर ट्रक पर किया पथराव
Assam news
बदरुद्दीन अजमल की शपथ पर अटका मामला, विधानसभा अध्यक्ष से लगाई गुहार; जानें वजह?
UP News
गंगा इफ्तार केस: आरोपियों पर रंगदारी के आरोप संदिग्ध, HC की टिप्पणी से आया नया मोड़