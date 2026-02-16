यूपी के बाद बिहार में भी बड़ा फैसला, रमजान से पहले खुले में मांस बेचने पर लगा प्रतिबंध

Advertisement
Bihar Imposes Ban on Open Meat Sales: बिहार सरकार ने खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही नियमों के तहत मांस बेच सकेंगे. इस आदेश के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पशोपेश में हैं. विपक्षी दलों के साथ अल्पसंख्यकों ने सवाल किया कि क्या इससे हिंदूवादी संगठनों के हमले बंद हो जाएंगे?

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:52 PM IST

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (फाइल फोटो)
Bihar News Today: रमजान से पहले मांस की खरीद फरोख्त को लेकर बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया है. इसको लेकर सियासी गलियारों के साथ आम लोगों कई तरह की चर्चा शुरू होने लगी है. वहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सरकार के इस फैसले से पशोपेश में हैं. दरअसल, बिहार में खुले स्थानों पर मांस की खरीद फरोख्त को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. 

इस संबंध में सोमवार (16 फरवरी) को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया कि अब राज्य में कोई भी शख्स सड़क किनारे या खुले में मांस नहीं बेच सकेगा. उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइसेंसधारी व्यापारी ही नियमानुसार मांस की बिक्री कर पाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम सिन्हा ने कहा कि सरकार किसी की भावनाओं को आहत होने नहीं देगी और किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो सामाजिक या धार्मिक भावना को प्रभावित करे, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिला प्रशासन और नगर निकायों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके.

विधान परिषद में भी इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने साफ किया कि मांस बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा और सिर्फ वही दुकानदार कारोबार कर सकेंगे जिनके पास वैध अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में खुले स्थानों पर मांस की बिक्री नहीं होने दी जाएगी. डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि दरभंगा में इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है और वहां खुले में मांस की बिक्री पर रोक लागू कर दी गई है.

उन्होंने बताया कि दरभंगा में विभागीय बैठक के दौरान बुद्धिजीवियों के साथ हुई चर्चा में यह मुद्दा सामने आया था. भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान लोगों ने बताया कि कुछ स्थानों पर ऐसी दुकानों की वजह से राहगीरों ने उस रास्ते से गुजरना तक बंद कर दिया था. इसके बाद सरकार ने निर्देश जारी करने का फैसला लिया है. विजय सिन्हा ने कहा कि उनकी सरकार दिखावे की सियासत नहीं करती, बल्कि समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाती है.

डिप्टी सीएम सिन्हा ने आगे कहा कि सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी है. मांस की दुकानों को पर्दे या काले शीशे से ढंकना अनिवार्य होगा, ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. प्रशासन को स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि बिहार से पहले उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में खुले में मांस की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू हैं. यूपी सरकार के निर्देशों के मुताबिक दुकानों पर मांस को खुले में प्रदर्शित करना या लटकाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि राहगीरों को मांस दिखाई न दे.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

