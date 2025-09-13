पैगंबर मुहम्मद (स.) पर विवादित पोस्ट के बाद भारी बवाल, पुलिस ने मुसलमानों पर बरसाईं लाठियां
पैगंबर मुहम्मद (स.) पर विवादित पोस्ट के बाद भारी बवाल, पुलिस ने मुसलमानों पर बरसाईं लाठियां

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद (स.) के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल हो गया. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुल्जिम व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाईं. हालांकि मुल्जिम व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Sep 13, 2025, 10:03 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैगंबर मोहम्मद (स.) के अपमान को लेकर विवाद हो गया. याहं पैगंबर मोहम्मद (स.) को लेकर एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतर कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है और मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है. विरोध कर रहे लोगों ने मुल्जिम व्यक्ति पर सख्त करार्रवाई करने की मांग की, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके. फिहाल हालात काबू में है. 

दरअसल, पैगंबर मोहम्मद (स.) के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया  पर अचानक से वायरल होने लगा. यह पोस्ट शाहजहापुर के ही एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किया था. इस घटना के बाद पुलिस ने मुल्जिम व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मुल्जिम व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मुल्जिम व्यक्ति के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है.

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर बरसाईं लाठियां
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आक्रोश में आकर सदर बाजार थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है, इस बात की जानकारी पुलिस महकमें को पहले ही मिल चुकी थी. इसलिए प्रशासन ने पहले से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दिया था. साथ ही इस मामले पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी नजर बनाए हुए थे. 

प्रशासन ने क्या कहा?
शाहजहापुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र पोस्ट किया था. उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. मुल्जिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोग मुल्जिम पर कार्रवाई के बाद शांतिपूर्वक चले गए. फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है.

