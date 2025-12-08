इस्लाम में हराम...फिर भी जारी है हर्ष फायरिंग! मेरठ, अररिया के बाद बरेली में गई बेकसूर की जान

Muslim Wedding Firing Accident: उत्तर भारत में इन दिनों वेडिंग सीजन की धूम है. हर तरफ रोशनी, शहनाइयों की गूंज और उत्सव का माहौल नजर आ रहा है. लेकिन इसी वेडिंग सीजन में बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. निकाह के जश्न में की गई हर्ष फायरिंग ने परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी. दूल्हा-दुल्हन की विदाई के बीच चली गोली ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी बारात दहशत में आ गई.

यह पूरा मामला बरेली जिले के सिरौली थाना क्षेत्र का है. यहां के शिवपुरी गांव में निकाह के बाद जश्न के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक नौजवान की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई. आनन फानन में परिजनों ने घायल नौजवान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद गोली चलाने वाला आरोपी युवक फरार हो गया. मृतक की पहचान रिजवान के रूप में हुई है. हर्ष फायरिंग की घटना के बाद बारात में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह पहला मौका नहीं है, जब किसी मुस्लिम समुदाय की शादी में हर्ष फायरिंग से मौत हुई है.

इससे पहले मेरठ में बीते माह 24 नवंबर को हर्ष फायरिंग से 22 वर्षीय अक्सा नाम की लड़की मौत हो गई थी. लड़की बारात देखने के लिए छत पर खड़ी थी. इसी दौरान बारातियों में से एक शख्स ने फायरिंग कर दी. यह गोली छत पर खड़ी अक्सा के कनपटी में जा लगी. घायल होने पर उसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई.

इसके पांच दिन बाद मेरठ से दूर बिहार के अररिया जिले में भी 29 नवंबर को हर्ष फायरिंग ने शादी की खुशियां मातम में बदल दीं. यह घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का है, जहां निकाह के बाद हर्ष फायरिंग में 25 वर्षीय मोहम्मद इरशाद की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह गोली इरशाद के गर्दन में लगी. परिजनों के मुताबिक, पहली गोली मिस हो गई थी और लोड कर जब दूसरी गोली चलाई गई तो वह गर्दन में घुस गई. पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त कर ली है.

हालिया दिनों मुस्लिम शादियों में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को लेकर उलेमा ने नाराजगी जाहिर की है. उलेमा के मुताबिक, इस्लाम में शादी में फिजूल खर्ची, दहेज और दिखावा करना हराम है. इस्लाम में शादी को सादगी और दो परिवारों के मिलन से जोड़कर बताया गया है. आतिशबाजी करना, ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालना, भारीभरकम बारात लेकर जाना गलत करार दिया गया है.

हदीसों में अल्लाह के हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियों को सादगी से करने का हुकम दिया है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतर निकाह वह है, जिसमें खर्चे कम हो. शादी को आसान तरीके से करना उम्मत के लिए रहमत है. मेहमाननवाजी, खाने-पीने, आतिशबाजी करने और हद से ज्यादा दिखावा करना हराम है.

इस्लामी मामलों के जानकार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. खालिद मुबश्शिर का कहना है कि मुस्लिम समाज में शादियों की असल सादगी आज दिखावे की चकाचौंध में कहीं खो गई है. सामंती परंपराओं की नकल करते-करते मुसलमान अब इस्लामी तालीम से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से निकाह जैसे पवित्र आयोजन भी खर्चीले और जानलेवा बनते जा रहे हैं.

उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम में हर्ष फायरिंग, आतिशबाजी और दहेज पूरी तरह हराम हैं. इसके बावजूद इन्हें प्रतिष्ठा का प्रतीक मानकर अपनाया जा रहा है, जो न सिर्फ शरीयत के खिलाफ है बल्कि जश्न को मातम में बदल दे रहा है. डॉ. मुबश्शिर ने समाज से अपील की कि ऐसी हराम और गैर-इस्लामी रस्मों से परहेजा किया जाना चाहिए ताकि शादियां सस्ती भी हों और खून-खराबे से भी बचा जा सके.

