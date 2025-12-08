Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3033607
Zee SalaamIndian Muslim

इस्लाम में हराम...फिर भी जारी है हर्ष फायरिंग! मेरठ, अररिया के बाद बरेली में गई बेकसूर की जान

Wedding Firing in Islam: मुस्लिम शादियों में बारात में की जाने वाली हर्ष फायरिंग लगातार लोगों की जान ले रही है, इसके बावजूद यह खतरनाक चलन रुक नहीं रहा. इस्लाम में भी निकाह में फिजूलखर्ची और फायरिंग हराम करार दी गई है. उलेमा ने मुसलमानों को शरीयत के मुताबिक शादी को आसान बनाने की सलाह दी है, जिससे हर्ष फायरिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:49 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Muslim Wedding Firing Accident: उत्तर भारत में इन दिनों वेडिंग सीजन की धूम है. हर तरफ रोशनी, शहनाइयों की गूंज और उत्सव का माहौल नजर आ रहा है. लेकिन इसी वेडिंग सीजन में बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. निकाह के जश्न में की गई हर्ष फायरिंग ने परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी. दूल्हा-दुल्हन की विदाई के बीच चली गोली ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी बारात दहशत में आ गई.

यह पूरा मामला बरेली जिले के सिरौली थाना क्षेत्र का है. यहां के शिवपुरी गांव में निकाह के बाद जश्न के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक नौजवान की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई. आनन फानन में परिजनों ने घायल नौजवान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.  

इस घटना के बाद गोली चलाने वाला आरोपी युवक फरार हो गया. मृतक की पहचान रिजवान के रूप में हुई है. हर्ष फायरिंग की घटना के बाद बारात में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह पहला मौका नहीं है, जब किसी मुस्लिम समुदाय की शादी में हर्ष फायरिंग से मौत हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले मेरठ में बीते माह 24 नवंबर को हर्ष फायरिंग से 22 वर्षीय अक्सा नाम की लड़की मौत हो गई थी. लड़की बारात देखने के लिए छत पर खड़ी थी. इसी दौरान बारातियों में से एक शख्स ने फायरिंग कर दी. यह गोली छत पर खड़ी अक्सा के कनपटी में जा लगी. घायल होने पर उसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई. 

इसके पांच दिन बाद मेरठ से दूर बिहार के अररिया जिले में भी 29 नवंबर को हर्ष फायरिंग ने शादी की खुशियां मातम में बदल दीं. यह घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का है, जहां निकाह के बाद हर्ष फायरिंग में 25 वर्षीय मोहम्मद इरशाद की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह गोली इरशाद के गर्दन में लगी. परिजनों के मुताबिक, पहली गोली मिस हो गई थी और लोड कर जब दूसरी गोली चलाई गई तो वह गर्दन में घुस गई. पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त कर ली है. 

हालिया दिनों मुस्लिम शादियों में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को लेकर उलेमा ने नाराजगी जाहिर की है. उलेमा के मुताबिक, इस्लाम में शादी में फिजूल खर्ची, दहेज और दिखावा करना हराम है. इस्लाम में शादी को सादगी और दो परिवारों के मिलन से जोड़कर बताया गया है. आतिशबाजी करना, ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालना, भारीभरकम बारात लेकर जाना गलत करार दिया गया है. 

हदीसों में अल्लाह के हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियों को सादगी से करने का हुकम दिया है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतर निकाह वह है, जिसमें खर्चे कम हो. शादी को आसान तरीके से करना उम्मत के लिए रहमत है. मेहमाननवाजी, खाने-पीने, आतिशबाजी करने और हद से ज्यादा दिखावा करना हराम है. 

इस्लामी मामलों के जानकार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. खालिद मुबश्शिर का कहना है कि मुस्लिम समाज में शादियों की असल सादगी आज दिखावे की चकाचौंध में कहीं खो गई है. सामंती परंपराओं की नकल करते-करते मुसलमान अब इस्लामी तालीम से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से निकाह जैसे पवित्र आयोजन भी खर्चीले और जानलेवा बनते जा रहे हैं.

उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम में हर्ष फायरिंग, आतिशबाजी और दहेज पूरी तरह हराम हैं. इसके बावजूद इन्हें प्रतिष्ठा का प्रतीक मानकर अपनाया जा रहा है, जो न सिर्फ शरीयत के खिलाफ है बल्कि जश्न को मातम में बदल दे रहा है. डॉ. मुबश्शिर ने समाज से अपील की कि ऐसी हराम और गैर-इस्लामी रस्मों से परहेजा किया जाना चाहिए ताकि शादियां सस्ती भी हों और खून-खराबे से भी बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: 'राम' को क्यों लगता है मस्जिद और मदरसों में लगने चाहिए CCTV कैमरे, जानें तर्क

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Uttar Pradesh newsMuslim Wedding Firingmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
इस्लाम में हराम...फिर भी हर्ष फायरिंग जारी! मेरठ के बाद बरेली में बेकसूर की गई जान
Arun Govil on Madrassa CCTV
'राम' को क्यों लगता है मस्जिद और मदरसों में लगने चाहिए CCTV कैमरे, जानें तर्क
Syed Asim Waqar on Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमांयू कबीर हैं बीजेपी के एजेंट; साथ कभी नहीं जाएंगे ओवैसी
Bangladesh news
Bangladesh News: हसीना की पार्टी में महाभारत! BNP गुटों में झड़प, 10 समर्थक घायल
Bareilly
Bareilly: माथे पर लगी गोली, हर्ष फायरिंग में बरात के साथ आए रिज़वान की मौत
Indigo Flight Cancel
थकान, भूख और घर जाने का इंतजार; दिल्ली एयरपोर्ट पर दो दिन से बेबस बैठे हज यात्री
Bareilly
Bareilly: मौलाना तौकीर की बढ़ी मुश्किलें, 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
JDU MP on Babri Masjid Construction
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के साथ हैं नीतीश कुमार के सांसद, कही बड़ी बात
Faridabad
Faridabad के दो गावों में बुलडोजर का डर, धरने पर बैठे मुस्लिम समाज के लोग
Punjab
Punjab: सिखों की दी जमीन पर तैयारी हुई मस्जिद; दूसरे गांव में पढ़नी पड़ती थी नमाज