क़दमों में कानून; दिलों में नफरत का गुबार; मुसलमान न होता तो मौन मर जाते हुज़ूर!
क़दमों में कानून; दिलों में नफरत का गुबार; मुसलमान न होता तो मौन मर जाते हुज़ूर!

SC on Hate Speech: भोपाल सांसद आलोक शर्मा के भड़काऊ बयान ने फिर हेट स्पीच पर बहस छेड़ दी है. सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, कई बीजेपी नेता मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देते रहे हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को गंभीर नुकसान हो रहा है. बीजेपी नेताओं के मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान के आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:55 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

BJP Leaders Controversial Remarks on Muslim: भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है. बीजेपी सांसद के इस बयान ने मुस्लिम समुदाय को सकते में डाल दिया है. हालांकि, यह पहली बार भी नहीं है, जब किसी बीजेपी नेता ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है. ऐसे बयान दिए जाते रहते हैं. उन्हें न अपने पद की गरिमा की फ़िक्र होती है, न देश के कानून, संविधान और बड़ी अदालत का कोई लिहाज होता है. सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों को रोकने के लिए भले ही सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कई शीर्ष नेता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कट्टर और अलगाववादी बयान देते रहते हैं. खासकर चुनावी रैलियों और जनता के बीच मुसलमानों को लेकर उनके दिल की बात जुबान तक आ ही जाती है.  

बीजेपी सांसद आलोक शर्मा तो इस बयानबाज मण्डली के एक सदस्य भर हैं, बाकी पूरी मण्डली सजी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2024 में चुनावी रैलियों में मुसलमानों को 'घुसपैठिए' और 'जिनके ज्यादा बच्चे हैं' जैसे भड़काऊ शब्दों से पुकारा था. इसी तरह बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक बयान दिया था, जिसके बाद भड़की हिंसा में जन और धन दोनों की हानि हुई थी. 

देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने "तबलीगी" या "जिहादी" शब्दों से मुस्लिमों को निशाना बनाया. अन्य नेताओं जैसे टी. राजा सिंह, रमेश बिधुड़ी, हेमंत बिश्वा शर्मा, सांसद अनुराग ठाकुर, मिथुन चक्रवर्ती और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भी मुसलमानों को "दूसरे दर्जे के नागरिक" या "पागल जिहादी" कहकर विवादित और अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं. इनकी लिस्ट काफी लंबी है.  

नफ़रती भाषणों पर आंकड़े क्या कहते हैं?

India Hate Lab की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में हेट स्पीच की घटनाओं में 74 फीसदी की कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, जो 668 से बढ़कर 1,165 घटनाओं पर पहुंच गई, जिनमें से 98.5 फीसदी बयान मुसलमानों पर टार्गेट थे. 80 फीसदी घटनाएं बीजेपी शासन वाले राज्यों में हुईं, जिनमें यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शीर्ष पर हैं. बीजेपी खुद 340 हेट स्पीच इवेंट्स का आयोजन कर इस सूची में सबसे आगे रही है.

नफरती भाषणों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम आदेश

देश में बढ़ते नफरत भरे भाषणों (Hate Speech) और सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में कई अहम आदेश और दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये सभी कदम सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के मकसद से उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं. 

तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (21 अक्टूबर 2023)

इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिया कि नफरत भरे भाषणों पर बिना देर किए तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि चाहे नफरत भरे बयान सोशल मीडिया, जनसभा या किसी अन्य मंच पर दिए गए हों, कार्रवाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए.

इस फैसले के तहत पुलिस को 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने और भड़काऊ कंटेंट को हटाने के लिए त्वरित कदम उठाने को कहा है. इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को संवेदनशील इलाकों की नियमित निगरानी करने का निर्देश भी दिया गया है.

कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान (23 जून 2022)

देशभर में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और नफरती भाषणों की घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में IPC की धारा 153A और 295A जैसे मौजूदा कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल होना चाहिए. साथ ही सियासी दलों और नेताओं को हिदायत दी गई कि वे भड़काऊ बयानबाजी से बचें. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे ट्विटर, फेसबुक आदि) को ऐसी सामग्री हटाने के लिए जवाबदेह बनाया गया.

अमनदीप सिंह सहोता बनाम भारत सरकार (12 जुलाई 2021)

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण देश के सामाजिक तानेबाने को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे रोकना बेहद ज़रूरी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय निगरानी तंत्र (National Monitoring System) बनाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को नियमित रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए, जिससे यह पता चले कि वे ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई कर रही हैं. आखिर में कोर्ट ने यह भी कहा कि नफरत भरे भाषणों के मामलों में जल्द से जल्द ट्रायल हो और दोषियों को सजा दी जाए ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना हुआ असर?

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा (2023), कर्नाटक (2022), उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रदेश सहित कई राज्यों में नफरती बयानों और सांप्रदायिक बहिष्कार की घटनाएं सामने आती रही हैं. 

इससे साफ होता है कि कुछ राज्य सरकारें इन आदेशों को पूरी गंभीरता से लागू नहीं कर रही हैं. इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक बार फिर चेतावनी दी कि राज्य सरकारें इन दिशा-निर्देशों को हल्के में न लें और कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. अगस्त 2025 तक की स्थिति यह है कि कोर्ट ने कई राज्यों को नोटिस जारी किए हैं, जहां नफरत भरे भाषणों की शिकायतें बढ़ रही हैं. 

अब सुप्रीम कोर्ट का पूरा ज़ोर इस बात पर है कि कार्रवाई की रफ्तार तेज हो और प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए, ताकि समाज में सौहार्द बना रहे और संविधान का सम्मान हो. संविधान के निर्देश के बावजूद स्थिति जस की तस है. खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी शासित राज्यों में, जब एक कैबिनेट मंत्री ने सेना की महत्पूर्ण अधिकारी सोफिया कुरैशी और अब बीजेपी सांसद शर्मा के बयान इसके उदाहरण है.

ये भी पढ़ें: क्या भाजपा का एक अदना सा सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!

 

Raihan Shahid

