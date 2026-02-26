देवा शरीफ दरगाह की होली पर संकट; सौ साल पुरानी गंगा-जमुनी परंपरा ठहराव के मोड़ पर

Advertisement
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह पर हर वर्ष होली का आयोजन किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया में हिंदू-मुस्लिम एकता की प्रतीक माना जाता है. इस वर्ष यहां होली का आयोजन होना मुश्किल है. मजार कमेटी ने 100 साल पुरानी इस परंपरा को निभाने से इनकार कर दिया और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सूचना दी है. 

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह (देवा शरीफ) पर होने वाली विश्वप्रसिद्ध होली, जिसे पूरी दुनिया में ''जो रब है वही राम'' और हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल मानी जाती है. इस वर्ष देवा शरीफ दरगाह पर होली का आयोजन बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है. पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से दरगाह की चौखट पर गुलाल उड़ाकर कौमी एकता का पैगाम देने वाली आयोजन समिति ने इस वर्ष होली का जुलूस निकालने और उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है. इस संबंध में आयोजकों ने जिलाधिकारी बाराबंकी को एक औपचारिक पत्र लिखकर अवगत कराया है कि वर्ष 2026 में उनकी ओर से होली का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा. इस सूचना के बाद क्षेत्र में कौमी एकता के इस ऐतिहासिक आयोजन के स्वरूप को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और चिंताएं शुरू हो गई हैं.

जानकारी के मुताबिक देवा शरीफ की इस सुप्रसिद्ध होली के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया जाता रहा है. दशकों से इस परंपरा को संजोने वाली समिति ने इस बार प्रशासन को अपनी असमर्थता जताते हुए आधिकारिक तौर पर पल्ला झाड़ लिया है. हालांकि आयोजन से पीछे हटने के फैसले पर सफाई देते हुए समिति के अध्यक्ष शहजादे आलम ने कहा कि परंपरा बंद नहीं होगी बल्कि उनका उद्देश्य नई पीढ़ी को आगे लाना है. उन्होंने बताया कि करीब 40 वर्षों से वह निरंतर इस आयोजन को भव्य रूप देते आ रहे हैं और उन्होंने ही हानिकारक रंगों की जगह गुलाल और गुलाब के फूलों से होली खेलने की शुरुआत की थी. अब वह चाहते हैं कि नई ऊर्जा के साथ युवा पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभाले और भाईचारे के इस पैगाम को आगे बढ़ाए.

हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर होने वाली यह होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की गंगा-जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा प्रतीक है जहां मजार के साये में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर गुलाल उड़ाते हैं. आयोजकों द्वारा अचानक जिम्मेदारी से हाथ खींच लेने के बाद अब यह विरासत सहेजने का भार स्थानीय प्रशासन और देवा कस्बे के निवासियों के कंधों पर आ गया है. समिति का मानना है कि हर कस्बा वासी का यह फर्ज है कि वे इस सैंकड़ों साल पुरानी परंपरा को नई ऊर्जा के साथ आयोजित करें. फिलहाल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दी गई इस लिखित सूचना के बाद प्रशासन इस मंथन में जुट गया है कि बिना पुराने आयोजकों के इस संवेदनशील और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे संपन्न कराया जाए.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

