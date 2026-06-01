'अब मस्जिदों से उठ रही है गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग', देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान

Devkinandan Thakur on Cow: देशभर में कई मुस्लिम संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है. बकरीद की नमाज के दौरान कई राज्यों की ईदगाहों और मस्जिदों में इस मुद्दे को लेकर अपील की गई. मुस्लिम संगठनों ने लोगों से गाय की कुर्बानी न देने की भी बात कही. मुस्लिम संगठन कहना है कि अगर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है, तो गाय के नाम पर होने वाली हिंसा और निर्दोष मुसलमानों की हत्या की घटनाओं पर रोक लग सकती है. इस मांग को लेकर कई जगह हस्ताक्षर अभियान और जागरूकता मुहिम भी चलाई जा रही है. अब इस मामले में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की भी एंट्री हो गई है. उन्होंने मुसमलान और गाय को लेकर बड़ा बयान दिया है.

देवकीनंदन ठाकुर ने एक कथा के दौरान कहा कि देवकीनंदन ने कहा कि मौजूदा वक्त में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिल रही हैं. अब तक, हिंदू यह कहते आए थे, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए. अब तो हमारे मुस्लिम भाई भी मस्जिदों से यह आवाज़ उठा रहे हैं कि गाय को 'राष्ट्रमाता' घोषित किया जाए. वे इस उद्देश्य के लिए आंदोलन भी चला रहे हैं और जगह-जगह घोषणाएं कर रहे हैं. सवाल यह है कि अब उन्हें ऐसा करने से कौन रोक रहा है? हमें तो ऐसा लगता है कि शायद यही सचमुच कलियुग है.

मुसलमानों का किया धन्यवाद

देवकीनंदन ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय के प्रति अपना आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस पवित्र मंच से पहली बार उन मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद दिया जा रहा है, जिन्होंने खुले तौर पर गाय (गौमाता) को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की वकालत की है. उन्होंने इस पहल को एक सकारात्मक कदम बताया, जो हिंदू भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे विचारों का सम्मान होना चाहिए और समाज में एकता व सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ऐसी सोच को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे गाय को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने के इस प्रयास में एकजुट होकर आगे बढ़ें.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले भी की थी सनातन बोर्ड की मांग

गौरतलब है कि देवकीनंदन ठाकुर महाकुंभ के दौरान सनातन बोर्ड की मांग को लेकर काफी चर्चा में आए थे. उन्होंने धर्म संसद आयोजित कर कई संतों का समर्थन भी जुटाया. देवकीनंदन ठाकुर का कहना था कि जैसे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों की देखभाल करता है, वैसे ही मंदिरों और सनातन धर्म से जुड़े स्थलों की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए. उनका आरोप था कि देश में कई मंदिरों की जमीन और संपत्तियां सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मंदिरों को ही नहीं बचाया जा सकता, तो क्या देश में अब भी मुगलों जैसा शासन चल रहा है.