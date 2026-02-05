Advertisement
इटावा मजार विवाद में DFO कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, इस दिन होगी अगली सुनवाई

इटावा मजार विवाद में DFO कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, इस दिन होगी अगली सुनवाई

Uttar Pradesh Mazar News: इटावा शहर के फिशर वन में मौजूद एक मजार को लेकर डीएफओ कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान मजार कमेटी के पक्षकार ने कोर्ट से समय की मांग की, ताकि मजार से संबंधित कागजात कोर्ट में पेश की जा सके. अब इस मामले में 16 फरवरी को सुनवाई होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:57 PM IST

इटावा मजार विवाद में DFO कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, इस दिन होगी अगली सुनवाई

Uttar Pradesh Mazar News: उत्तर प्रदेश के इटावा के फिशर वन में बनी मजार का विवाद तूल पकड़ लिया है. इस मामले में आज (5 फरवरी) को डीएफओ कोर्ट में सुनवाई की गई है, सुनवाई के दौरान मजार कमेटी के पक्षकार ने 10 दिनों का समय मांगा, ताकि मजार से संबंधित कागजात कोर्ट में पेश की जा सके. मजार पक्ष की मांग को कोर्ट ने स्वीकार किया, जिसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी. 

मीडिया रिपोर्ट के इटावा शहर के फिशर वन में बनी मजार को लेकर विवाद के चलते आज मुस्लिम पक्ष के 3 लोगों से कागजात दिखाने के लिए डीएफओ कार्यालय में सुनवाई की गई है. जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपना पक्ष रखा है. लेकिन किसी प्रकार के कागजात नहीं दिखा पाए हैं, जिसको लेकर बढ़पुरा रेंज के रेंजर अशोक कुमार ने बताया कि जमीन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, लेकिन आज किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट वह लोग नहीं दिखा पाए है और पक्ष के द्वारा कुछ समय की और मांग की है जिसमें 16 फरवरी तक का और समय दिया गया है.

वहीं, इस मामले पर मजार की देखरेख करने वाले फजले इलाही साबरी और मोहम्मद गुलशेर का कहना है कि मैंने समय मांगा था और समय मिल गया है. उन्होंने कहा कि मुझे आशंका है कि मेरे मजार और आसपास पास के जगहों के साथ प्रशासन छेड़छाड़ कर सकता है, अगर किसी अधिकारी ने छेड़छाड़ की तो हम उनको हाईकोर्ट तक तलब करेंगे और साक्ष्य तैयार कर रहे है.

वहीं, इस मामले में मजार कमेटी की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने वाले एडवोकेट नदीम खां ने बताया कि आज जो नोटिस दिया गया था, उस संबंध में आया था इसमें एक किताब करीब 100 साल से अधिक पुरानी है, जिसमें इस मजार का जिक्र किया गया है. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने विभाग से कागजात मांगे है कि आपका एरिया कहां से कहां तक का है जो हमसे मांगा गया है वह साक्ष्य 16 फरवरी को देने का प्रयास करेंगे.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

muslim news, Etawah Mazar Controversy, Uttar Pradesh Mazar News

