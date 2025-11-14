Advertisement
Dhaka Vidhan Sabha Result 2025: पवन कुमार बनाम फैसल रहमान; मतगणना जारी

Dhaka Vidhan Sabha Result 2025: बिहार की ढाका विधानसभा सीट हॉट सीटों में शुमार होती है, और इस सीट पर प्रमुख दावेदारों में भाजपा के पवन कुमार जायसवाल, राजद के फैजल रहमान हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 14, 2025, 08:45 AM IST

Dhaka Vidhan Sabha Result 2025: पवन कुमार बनाम फैसल रहमान; मतगणना जारी

Dhaka Vidhan Sabha Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ढाका विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी है. यह सीट पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और भारत-नेपाल सीमा के काफी पास आती है. इस बार ढाका सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

10 उम्मीदवारों के बीच फाइट

ढाका विधानसभा सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं. प्रमुख दावेदारों में भाजपा के पवन कुमार जायसवाल, राजद के फैसल रहमान, जन सुराज पार्टी के डॉक्टर एलबी प्रसाद और बीएसपी के सिकंदर भारती शामिल हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के नगीना पासवान, एआईएमआईएम से राणा रणजीत, आम आदमी पार्टी से मधुसूदन कुमार और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में भाग ले रहे हैं.

दूसरे फेज में हुई थी वोटिंग

इस सीट पर मतदान 11 नवंबर 2025 को हुआ था. मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई है. चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार पहले पोस्टल बैलट गिने जाते हैं और इसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होती है. 12 बजे तक इस सीच पर काफी हद तक नतीजे साफ हो पाएंगे. 

ढाका विधानसभा सीट

- ढाका विधानसभा सीट का पिछले चुनावों में परिणाम इस प्रकार रहे हैं., 2020 में भाजपा के पवन कुमार जायसवाल ने 99,792 वोट हासिल कर राजद के फैसल रहमान को 10,114 वोटों के अंतर से हराया था.

- वहीं 2015 में राजद के फैसल रहमान ने 87,458 वोट लेकर भाजपा के पवन कुमार जायसवाल को 68,261 वोटों से पराजित किया था.

इस बार का मुकाबला भी कड़ा माना जा रहा है. मतदाता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही इस परिणाम पर नजर बनाए हुए हैं. खास बात यह है कि कई लोकल पार्टियों ने इस बार चुनाव में हिस्सा लिया है जो नतीजों को मुतास्सिर कर सकते हैं. ढाका हॉट सीट्स में शुमार होती है. अब देखना होगा कि क्या नतीजे सामने आते हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

