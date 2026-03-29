मदरसा संचालन के लिए धामी सरकार का नया फरमान; इन सख्त शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगी परमिशन

Uttarakhand Madarsa News: उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली पुष्कर सिंह धामी सरकार पर प्रदेश में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों, मदरसों को लेकर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगते रहे हैं. हालिया दिनों ने बड़े पैमाने पर कथित अवैध मदरसों, मजारों, ईदगाह और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि इसी साल धामी सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया. यह फैसला 1 जुलाई 2026 से लागू होगा.

वहीं, अब एक बार फिर मदरसों को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार के नए सख्त नियमों ने विवाद खड़ा कर दिया है. मदरसा संचालक और प्रतिनिधि इस फैसले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि बिना मुनासिब वक्त और अस्पष्टता के ऐसे नियम थोपना तालीमी निजाम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है.

दरअसल, उत्तराखंड के मॉइनरिटी ऑथारिटी ने साफ किया कि धारा-14 के तहत तयशुदा शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी मदरसे को मजहबी तालीम देने की मान्यता नहीं मिलेगी. इसके साथ ही सभी मदरसों को एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी नए सिरे से मान्यता लेनी होगी. इस फैसले के बाद प्रदेश भर में मदरसा संचालकों और मुस्लिम समुदाय के लोग पशोपेश की स्थिति में हैं.

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प्रतिनिधियों की बैठक में मानकों के पालन की दी गई चेतावनी

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार (28 मार्च) को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जेएस रावत ने मदरसा संचालकों की बैठक बुलाई. इस बैठक में मौलाना इफ्तिखार, कारी शहजाद और मौलाना रिहान गनी समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे. अधिकारियों ने साफ किया कि तय मानकों का पालन सभी को करना होगा, वरना कार्रवाई भी की जा सकती है.

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प्रदेश में 482 मान्यता प्राप्त मदरसे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबतिक, वर्तमान में पूरे उत्तराखंड में कुल 482 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें 50 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं. राजधानी देहरादून में 36 मदरसों को मान्यता मिली हुई है. मदरसा बोर्ड के डॉयरेक्टर गिरधारी सिंह रावत ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों से इस ताल्लुक से डिटेल रिपोर्ट मांगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने मदरसे नए मानकों पर खरे उतरते हैं.

उत्तराखंड में मदरसा खोलने के लिए नई अनिवार्य शर्त

धामी सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसत तालीमी निजाम को ज्यादा ट्रांसपैरेंट, जवाबदेह और संगठित बनाना है. खासतौर पर वित्तीय लेनदेन, टीचर्स की योग्यता और संस्थानों के संचालन को लेकर साफ दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. अधिकारियों ने यह भी कहा कि मजहबी तालीम के नाम पर किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. धामी सरकार के नए नियमों के तहत मदरसों को कई शर्तों का पालन करना होगा.

नए नियमों के तहत मदरसा अल्पसंख्यक समुदाय के जरिये स्थापित और संचालित हो

मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध होना जरूरी

सोसायटी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन जरुरी

संस्थान की जमीन सोसायटी के नाम पर दर्ज हो

सभी वित्तीय लेनदेन आधिकारिक खाते से ही हों

सोसायटी के सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से हों

छात्रों और टीचर्स को किसी भी मजहबी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए मजबूर न किया जाए

मदरसों में सिर्फ डिग्रीधारी टीचर्स की नियुक्ति हो

शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में परिषद और प्राधिकरण के निर्देश लागू हों

कोई भी ऐसा काम न हो जिससे सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो.

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