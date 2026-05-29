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धनबाद में प्रतिबंधित मांस को लेकर दो समुदाय में भिड़ंत, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव

Jharkhand Communal Clash: धनबाद के टुंडी क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना पर दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया. मौके पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 29, 2026, 11:56 PM IST

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प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना पर भिड़े दो समुदाय
प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना पर भिड़े दो समुदाय

Jharkhand News Today: झारखंड के धनबाद जिले में शुक्रवार (29 मई) को अचानक तनाव और अफरा-तफरी मच गई. जब एक गांव में प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना मिली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा.

यह पूरा मामला धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के मोहनाद गांव का है. बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित मांस की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे. देखते ही देखते दो समुदाय आमने सामने आ गए. मामला इतना बढ़ गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी. तनाव बढ़ने के साथ ही गांव और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.

हालात को बिगड़ता देख टुंडी थाना पुलिस के साथ पूर्वी टुंडी और मनियाडीह सहित कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया. कुछ ही देर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति को संभाला जा सके. इसके बावजूद भीड़ का आक्रोश कम नहीं हुआ और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

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मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एस मोहम्मद याकूब, अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे और अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और हालात को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान तनाव और बढ़ गया.

यह भी पढ़ें: सूरत में "नशे की रानी" गिरफ्तार! 3 रुपये की गोली 50 में बेचकर नौजवानों को बना रही थी शिकार

बताया जा रहा है कि जब पुलिस प्रतिबंधित मांस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों को अपने साथ लेकर जा रही थी, तभी भीड़ के एक हिस्से ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और पुलिसकर्मियों को भीड़ को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. 

स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इसके बाद भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई. इस कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे हालात काबू में आ गए. पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित मांस को जब्त कर लिया है और इस मामले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया है.

फिलहाल पूरे मोहनाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है. इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. हालांकि प्रशासन की पूरी कोशिश के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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