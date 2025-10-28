Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2979257
Zee SalaamIndian Muslim

अमजद के गुनाहों की मार परिवार पर, धार में प्रशासन ने अवैध बताकर गिराया घर

Dhar Minor Girl Rape Case: धार जिले में नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप के मामले में प्रशासन ने आरोपी नौजवान का घर ढहा दिया है. हिंदूवादी संगठनों और ग्रामीणों के विरोध के बाद की गई इस कार्रवाई के बावजूद पीड़ित परिवार परेशान है. कथित रेप का आरोपी फिलहाल जेल में है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:04 PM IST

Trending Photos

रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर
रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

Dhar News Today: मध्य प्रदेश के धार जिले में बीते दिनों एक शख्स को पुलिस ने नाबालिग आदिवासी लड़की से गिरफ्तार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बावजूद हिंदूवादी संगठनों ने अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपी के परिवार वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया था. जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी के मकान को अवैध बताते हुए ढहा दिया. 

यह पूरा मामला धार जिले के सागौर थाना क्षेत्र की दिगठान चौकी अंतर्गत बिलौद बिलौद गांव का है. जहां नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हिंदूवादी संगठनों और ग्रामीणों के दबाव के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अमजद नाम के आरोपी के घर को ढहा दिया गया. यह कार्रवाई प्रशासन ने ग्राम पंचायत के नोटिस के आधार पर की, जिसमें आरोपी के घर को अवैध बताया गया था. 

मामले की शुरुआत तब हुई जब ग्राम बिलौद निवासी आरोपी अमजद ने एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ रेप किया. इस घटना के बाद किशोरी गर्भवती हो गई और उसने एक निजी अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. पुलिस ने आरोपी अमजद को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ग्रामीण प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का कहना था कि इस मामले में आरोपी के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे 30 अक्टूबर को फोरलेन पर चक्काजाम करेंगे. विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आया और ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस के आधार पर आरोपी अमजद के अवैध मकान को जेसीबी मशीन से ढहा दिया गया.

कार्रवाई के दौरान दिगठान और सागौर थाना पुलिस बल, नायब तहसीलदार अनीता बरेठा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से की गई. ग्रामीण निर्भयसिंह पटेल ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन से आरोपी के अवैध निर्माण को गिराने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी. जिसके बाद प्रशासन ने दबाव में आकर आरोपी के घर गिरा दिया.
 
नायब तहसीलदार अनीता बरेठा ने कहा कि ग्राम पंचायत के नोटिस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है. आरोपी का मकान अवैध रूप से बना हुआ था, इसलिए इसे ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और किसी तरह का विरोध नहीं हुआ.

फिलहाल आरोपी अमजद जेल में है और मामले की जांच सागौर थाना पुलिस कर रही है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. वहीं ग्रामीणों की अब यह मांग है कि यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में 'देशभक्ति का नया पैमाना' तय करने निकला हिंदू रक्षा दल, इमरान मसूद को बना दिया विलेन!

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

madhya pradesh newsdhar newsmuslim news

Trending news

UP News
हिंदू रक्षा दल तय करेगा देशभक्ति का पैमाना, इस बात पर इमरान मसूद को बना दिया विलेन!
SIR in Uttar Pradesh
UP में SIR की घोषणा से डरे मुस्लिम वोटर्स; EC की हिमायत लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं!
Assam news
मुसलमानों से ज्यादा आदिवासियों की बीवियां, लेकिन असम में निशाने पर सिर्फ मुसलमान!
Rajasthan news
झालावाड़ में फूड प्वाइजनिंग का कहर, मदरसे के 24 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत
West Bengal news
मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी NRC से हैं डरते; बंगाल के प्रदीप ने इस डर से किया सुसाइड
Bihar Election 2025
Bihar: महागठबंधन का 25 सूत्री घोषणा पत्र जारी; अल्पसंख्यकों के दामन यहाँ भी खाली!
UP News
सपा MP जियाउर्रहमान बर्क को HC से मिला कानूनी सहारा, चुनावी उल्लंघन केस पर लगी रोक
UP News
'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ' बयान पर मायावती भड़कीं, बोलीं- सरकार के लिए खतरा!
srinagar news
सोनू निगम ने अजान सुनते ही रोक दिया गाना, लोग पुराना बयान याद दिला कर कर रहे ट्रोल
Pakistan Afghanistan Peace Talks
पाकिस्तान-अफगानिस्तान शांति वार्ता टूटी, तुर्की में तीन दिन की बातचीत बेअसर