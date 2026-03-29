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Zee SalaamIndian Muslimकमाल मौला मस्जिद विवाद; जजों का ऑन-साइट निरीक्षण, 2 अप्रैल को HC के फैसले पर टिकी निगाहें

कमाल मौला मस्जिद विवाद; जजों का ऑन-साइट निरीक्षण, 2 अप्रैल को HC के फैसले पर टिकी निगाहें

Bhojshala Temple Kamal Maula Mosque Dispute: धार स्थित ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला मंदिर विवाद फिर सुर्खियों में है. बीते 28 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों ने खुद मौके पर निरीक्षण किया. हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष 2 अप्रैल की अहम सुनवाई और कोर्ट के अगले आदेश पर नजरें टिकी हुई हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:34 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Kamal Maula Mosque News: मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला मंदिर विवाद एक बार फिर चर्चा में है. आगामी 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले हाईकोर्ट के जजों ने खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसके बाद यह विवाद सुर्खियों में है. हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की निगाहें अब हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं. 

इससे पहले शनिवार (28 मार्च) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के दो जज जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी धार स्थित कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स पहुंचे. यह वही जगह है जिसे हिंदू पक्ष वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर होने का दावा करता है. दोनों जज दोपहर करीब 1:50 बजे कॉम्प्लेक्स में पहुंचे और लगभग 3 बजे तक वहां निरीक्षण करते रहे. इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर प्रियांक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और जिला प्रशासन के कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जजों ने इस पूरे परिसर का बारीकी से जायजा लिया. यह कॉम्प्लेक्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन आता है. निरीक्षण के दौरान जजों ने परिसर के अलग-अलग हिस्सों को देखा और इसकी बनावट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी हासिल की. उन्होंने विशेष रूप से यहां मौजूद स्तंभों और शिलालेखों का बारीकी से मुआयना किया, ताकि विवाद से जुड़े तथ्यों को बेहतर तरीके से समझा जा सके. इस मामले के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि 16 मार्च की सुनवाई के दौरान ही अदालत ने जजों के मौके पर जाकर निरीक्षण करने की जानकारी दे दी थी. 

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कमाल मौला मस्जिद को लेकर क्या है विवाद?
धार में स्थित भोजशाला या कमाल मौला मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद जारी है. यह मामला हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से टकराव की वजह बना हुआ है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह वाग्देवी यानी देवी सरस्वती के मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 13वीं-14वीं सदी के मशहूर सूफी संत कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह और मस्जिद से जुड़े होने का दावा करता है.

हिंदू पक्ष का दावा
हिंदू पक्ष का कहना है कि यह जगह मूल रूप से वाग्देवी मंदिर थी, जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 1034 ईस्वी के आसपास स्थापित किया था. उनका मानना है कि यह ज्ञान का केंद्र यानी भोजशाला था. हिंदू पक्ष का आरोप है कि बाद में हुए आक्रमणों में मंदिर को ध्वस्त कर इसके अवशेषों से मस्जिद बनाई गई. हिंदू पक्ष चाहता है कि यहां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाए और मंदिर को पूरी तरह से बहाल किया जाए. साथ ही लंदन से लाए गए मूर्ति को वापस लाने की भी मांग की जा रही है.

मुस्लिम पक्ष का दावा
वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह कमाल मौला मस्जिद है, जो सूफी संत कमालुद्दीन चिश्ती के नाम से जुड़ी है। उनका कहना है कि यह लंबे समय से मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होती रही और 1903 के ब्रिटिश कालीन सर्वे में भी इसे मस्जिद ही दर्ज किया गया था। उनका मानना है कि राजा भोज के महल के अवशेषों का इस्तेमाल संरचना बनाने में हुआ, न कि मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए।

वर्तमान में हिंदू-मुस्लिम दोनों को इबादत और पूजा की इजाजत
साल 2003 के ASI समझौते के बाद स्थिति को संतुलित किया गया है. हिंदू पक्ष को मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा की इजाजत है, जबकि मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को महज कुछ घंटों के लिए नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है बाकी दिन पर्यटकों के लिए जगह खुली रहती है. 

कमाल मौला मस्जिद के विवाद की टाइमलाइन
धार के कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला मंदिर का विवाद दशकों पुराना है. इसका इतिहास 1902-1909 से शुरू होता है, जब शिक्षा अधीक्षक काशीराम लेले ने परिसर में संस्कृत श्लोक देखे और विवाद की जड़ें उभरने लगीं. इससे पहले मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं था. 1909 में धार रियासत ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया, ताकि इसके ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित किया जा सके. 

इसके बाद 1935 में धार के महाराज ने मस्जिद का बोर्ड लगाया और शुक्रवार की नमाज की इजाजत दी, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक गतिविधियों को मान्यता मिली. 1952 में हिंदू पक्ष ने बसंत पंचमी के मौके पर भोज उत्सव का आयोजन शुरू किया, जिससे दोनों समुदायों के बीच धार्मिक गतिविधियों को लेकर तनाव बढ़ता गया. 1995 से 1997 के बीच तनाव और बढ़ा. कलेक्टर ने विवाद को देखते हुए एंट्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए. साल 2003 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ASI ने मंगलवार से शुक्रवार तक की विशेष व्यवस्था लागू की.

साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और भोज उत्सव समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. मार्च 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI से परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया. इसके बाद जुलाई 2024 में ASI ने 2,189 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में जमा की. जनवरी और फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खोला और उसकी समीक्षा की. अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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