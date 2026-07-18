'हमारे आराध्य पर उंगली मत उठाओ, वरना...' मौलाना जरजिस के बयान पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, दे डाली चेतावनी

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Maulana Jarjis Ansari Controversy: मौलाना जरजिस अंसारी का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि हिंदू बिरादरी के भगवान श्री कृष्ण भी नमाज पढ़ते थे. इस वायरल वीडियो को लेकर बवाल खड़ा हो गया. हिंदू बिरादरी ने मौलाना जरजिस के बयान को लेकर आक्रोश व्यक्त किया. इसी कड़ी में कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हैदराबाद से तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने उन्होंने हैदराबाद में एक कथा के दौरान मंच से ही मौलाना जरजिस को विवादित बयान को लेकर चेतावनी दी.
दरअसल, मौलाना जरजिस अंसारी ने कथित तौर पर एक विवादित बयान दिया था कि भगवान श्रीकृष्ण पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे. इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "अगर तुमने हमारे हिंदू धर्म पर कमेंट किया, तो हम अपने पर आ जाएंगे. तुम अपने बाप को बाप नहीं मानते, इसमें तुम्हारी गलती है. लेकिन हमारे आराध्य पर उंगली मत उठाओ." उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए आगे कहा, "अगर अब हम बोलेंगे तो फिर बहुत बुरा लगेगा." धीरेंद्र शास्त्री ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि अब फालतू बयान दिया तो उनके दरवाजे पर जाकर गीता का पाठ करेंगे, जिसका महत्व शायद मौलाना को पता भी नहीं होगा. उन्होंने मौलाना जरजिस अंसारी को चुनौती दी कि वे कभी फुर्सत निकालकर प्रयागराज आएं और वहां अपना पंचांग व इतिहास देखें, उनके बाप-दादा का नाम भी ''कन्हैया लाल'' ही निकलेगा.
हिंदुस्तान में पैदा लेने वाले सभी का बाप श्रीकृष्ण हैं- श्रीरेंद्र शास्त्री
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर इंसान मूल रूप से हिंदू ही है. हैदराबाद के इस मंच से हिंदू राष्ट्र की बात दोहराते हुए बाबा बागेश्वर ने ''अमर, अकबर, एंथनी'' का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग मजहब के लोग भले रहते हों, लेकिन इन सबका एक ही बाप ''हिंदू'' यानी ''कन्हैया लाल'' है. इसके साथ ही उन्होंने वजीर-ए-आजम से भी निवेदन किया कि ऐसे विवादित बयान देकर माहौल बिगाड़ने वाले मौलाना को दोबारा न बोलने की सख्त सजा दी जाए. धीरेंद्र शास्त्री ने साफ किया कि वे यहां हिंदू-मुस्लिम का विवाद पैदा करने नहीं आए हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म और आराध्य का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे.