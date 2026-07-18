'हमारे आराध्य पर उंगली मत उठाओ, वरना...' मौलाना जरजिस के बयान पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, दे डाली चेतावनी

दरअसल, मौलाना जरजिस अंसारी ने कथित तौर पर एक विवादित बयान दिया था कि भगवान श्रीकृष्ण पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे. इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "अगर तुमने हमारे हिंदू धर्म पर कमेंट किया, तो हम अपने पर आ जाएंगे. तुम अपने बाप को बाप नहीं मानते, इसमें तुम्हारी गलती है. लेकिन हमारे आराध्य पर उंगली मत उठाओ." उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए आगे कहा, "अगर अब हम बोलेंगे तो फिर बहुत बुरा लगेगा." धीरेंद्र शास्त्री ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि अब फालतू बयान दिया तो उनके दरवाजे पर जाकर गीता का पाठ करेंगे, जिसका महत्व शायद मौलाना को पता भी नहीं होगा. उन्होंने मौलाना जरजिस अंसारी को चुनौती दी कि वे कभी फुर्सत निकालकर प्रयागराज आएं और वहां अपना पंचांग व इतिहास देखें, उनके बाप-दादा का नाम भी ''कन्हैया लाल'' ही निकलेगा.