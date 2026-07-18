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'हमारे आराध्य पर उंगली मत उठाओ, वरना...' मौलाना जरजिस के बयान पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, दे डाली चेतावनी

Maulana Jarjis Ansari Controversy: मौलाना जरजिस अंसारी के एक वायरल बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हैदराबाद में तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने आराध्य और सनातन मजहब पर टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे बयानों से समाज में तनाव नहीं बढ़ना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 18, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:10 PM IST
'हमारे आराध्य पर उंगली मत उठाओ, वरना...' मौलाना जरजिस के बयान पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, दे डाली चेतावनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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