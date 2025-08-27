हिमंत बिस्वा सरमा के ‘Shoot at Sight’ के फरमान से हिन्दू भी भड़के; मुसलमानों ने पूछे ये सवाल?
Dhubri Durga Puja Controversy: असम के धुबरी में दुर्गा पूजा पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के ‘Shoot at Sight’ आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है. हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के नेताओं ने इस फैसले को गलत बताते हुए एकजुट होकर विरोध जताया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:49 PM IST

Dhubri Durga Puja Controversy: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने धुबरी में दुर्गा पूजा के दौरान ‘Shoot at Sight’ आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद राज्य में बवाल हो गया है. सीएम के इस फैसले पर न सिर्फ मुस्लिम समुदाय, बल्कि हिंदू संगठनों और स्थानीय नेताओं ने भी सवाल खड़े कि हैं. लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के इस फैसले से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है.

सीएम के इस फैसले पर किसान यूनियन लीडर मुकुल बड़ा ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा, "धुबरी में कई दशकों से दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाई जा रही है. कभी किसी तरह की समस्या नहीं हुई. ऐसे में अचानक से ‘Shoot at Sight’ का आदेश देना कहीं न कहीं समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश है. सरकार 2026 के चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमानों को आपस में भिड़ाने की राजनीति कर रही है."

हाईकोर्ट के वकील ने ऐसा क्यों बोला
गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडवोकेट इलियास अहमद ने भी सीएम के फैसले की आलोचना की. उन्होंने कहा कि धुबरी जिला धार्मिक सौहार्द्र का प्रतीक रहा है. यहां दुर्गा पूजा और अन्य पर्व हमेशा शांति और भाईचारे के माहौल में मनाए जाते हैं. जब अतीत में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, तो फिर अब अचानक ‘Shoot at Sight’ का आदेश क्यों? सरकार को ऐसे फैसले से बचना चाहिए, क्योंकि यह समाज में गलत संदेश देता है." 

इलियास अहमद आगे कहा कि अगर सरकार को सुरक्षा को लेकर चिंता थी तो उसे प्रशासनिक सतर्कता बढ़ानी चाहिए थी, न कि इस तरह का विवादास्पद आदेश जारी करना चाहिए था.

एतिहाद फ्रंट के चीफ ने क्या कहा?
एतिहाद फ्रंट के चीफ नरुल इस्लाम ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर धुबरी में ‘Shoot at Sight’ आदेश की जरूरत क्यों पड़ी? धुबरी में दुर्गा पूजा हमेशा अमन-चैन के माहौल में होती आई है. यहां कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि इस तरह का आदेश लागू करना पड़े. सरकार का यह कदम समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करने वाला है और पूरी तरह से अनुचित है."

समाज में बढ़ रही बेचैनी
धुबरी के ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट आ रही है कि इस आदेश को लेकर आम लोग भी असमंजस में हैं. मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लोग मानते हैं कि सरकार का यह फैसला असम की गंगा-जमुनी तहज़ीब को चोट पहुंचाने वाला है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि त्योहारों पर प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था तो करनी चाहिए, लेकिन ऐसे आदेश समाज को बांटने का काम करते हैं.

रिपोर्ट: शरीफ उद्दीन अहमद, गुवाहाटी

