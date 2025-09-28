Muslims को छोड़नी पड़ रही नौकरी; Digvijay Singh ने BJP नेता के बेटे पर लगाया इल्जाम

Bhopal News: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शनिवार को देशभर में मुसलमानों को बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनाए जाने पर फिक्र का इजहार किया है. उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान खींचा कि कैसे मुसलमानों को मजबूर होकर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है.

मुसलमानों को छोड़नी पड़ रही है नौकरी

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इंदौर के सीतला बाजार में मुस्लिम युवक जो सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे थे, अब मजबूर होकर अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा, "यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी विधायक के बेटे ने दुकानदारों को आदेश दिया कि मुसलमानों को नौकरी पर न रखा जाए."

किसका जिक्र कर रहे हैं दिग्विजय सिंह

यहां दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के करीबी और विधायक आकाश विजयवर्गीय के बेटे, अकलव्य सिंह गौर का ज़िक्र किया. गौर ने सितंबर की शुरुआत में माता बाज़ार व्यापारी संघ की बैठक में कहा था कि दुकान मालिक अपने यहां काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को 25 सितंबर से पहले हटा दें.

सिंह ने पूछा, क्या प्रशासन ने उठाया कोई कदम

बैठक में गौर ने तथाकथित 'लव जिहाद' के मामलों का हवाला देते हुए मुसलमानों के बहिष्कार की बात कही थी. दिग्विजय सिंह ने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि एक बीजेपी विधायक का बेटा ऐसा कर सकता है और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामयाब रहा है."

लगातार बढ़ रही है मुसलमानों की परेशानी

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में एक अन्य बीजेपी नेता के बेटे ने नगर निगम अधिकारियों से मारपीट की थी और अब मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की मांग की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की नरमी से मुसलमानों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं. कई और अपोज़ीशन लीडर्स भी इस तरह के मसले उठा चुके हैं.