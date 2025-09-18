रामलीला से पहले मुसलमानों के खिलाफ साधू- संतों की बड़ी मांग; CM योगी को लिखी चिट्ठी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2927192
Zee SalaamIndian Muslim

रामलीला से पहले मुसलमानों के खिलाफ साधू- संतों की बड़ी मांग; CM योगी को लिखी चिट्ठी

Uttar Pradesh News: दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे हिंदू त्योहारों में मुस्लिम समाज के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है. इस मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:40 PM IST

Trending Photos

रामलीला से पहले मुसलमानों के खिलाफ साधू- संतों की बड़ी मांग; CM योगी को लिखी चिट्ठी

Uttar Pradesh News: हिंदू समुदाय का पवित्र त्योहार दुर्गा पूजा के पहले ही उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है.  श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे त्योहारों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है.

दिनेश फलाहारी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने अपने पत्र में तर्क दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू त्योहारों में व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन वे हिंदू धर्म को काफिरों का धर्म कहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के नौजवानों पर हिंदू युवतियों के साथ लव-जिहाद करने का भी इल्जाम लगाया है. 

दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में मुस्लिम नौजवानों पर इल्जाम लगाते हुए लिखा कि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान मुस्लिम युवक मंदिरों के आसपास खड़े हो जाते हैं, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं. उनका कहना है कि गरबा और डांडिया जैसे आयोजनों में मुस्लिम युवक महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और अशांति फैलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फलाहारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदुओं के त्योहार से दूर रखा जाए तो शांति बनी रहेगी. इस मांग का समर्थन कई बड़े हिंदू संतों ने भी की है. फलाहारी की इस मांग का समर्थन महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने किया. महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि विधर्मी (मुस्लिम) लोग अक्सर टीका लगाकर या भेष बदलकर ऐसे आयोजनों में आते हैं और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं. उन्होंने इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत पर जोर दिया है. 

फलाहारी की मांगों का समर्थन अनमोल शास्त्री जी ने भी किया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों का रामलीला से कोई लेना-देना नहीं है. मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ माहौल खराब करने और महिलाओं के साथ अभद्रता करने के लिए आते हैं.

फलाहारी की मांगों का समर्थन हिंदू संत देवी प्रिया किशोरी भारद्वाज ने भी किया. उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मंदिरों में भी प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा देना चाहिए. क्योंकि वे बिन बुलाए मंदिर में आते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsDinesh Falahari BabaMuslim ban in Ramleelamuslim newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
रामलीला से पहले मुसलमानों के खिलाफ साधू- संतों की बड़ी मांग; CM योगी को लिखी चिट्ठी
ind pak match
Ind-Pak क्रिकेट मैच ज़हर है, लेकिन नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम पर प्यार लुटा रहे भारतीय फैंस
UP News
आजम खान को एक और केस में मिली बड़ी राहत; HC ने की इस केस में जमानत अर्जी मंजूर
Assam news
बांग्लादेशी बता डिटेंशन कैंप में किया बंद; कैंसर के इलाज के लिए मांगता रहा भीख, मौत
jammu kashmir news
कश्मीर के चिराग अब्दुल गनी भट की मौत, CM अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांली
India on Saudi Pakistan Security Pact
भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात
Saudi arabia news
सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार की नई एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम
​ NIA court on Malegaon bomb blast
Malegaon Bomb Blast के पीड़ितों को बॉम्बे HC से इंसाफ की उम्मीद; पेश किए गए दस्तावेज
iran news
तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी
Telangana NEWS
ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी
;