रामलीला से पहले मुसलमानों के खिलाफ साधू- संतों की बड़ी मांग; CM योगी को लिखी चिट्ठी

Uttar Pradesh News: हिंदू समुदाय का पवित्र त्योहार दुर्गा पूजा के पहले ही उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे त्योहारों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है.

दिनेश फलाहारी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने अपने पत्र में तर्क दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू त्योहारों में व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन वे हिंदू धर्म को काफिरों का धर्म कहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के नौजवानों पर हिंदू युवतियों के साथ लव-जिहाद करने का भी इल्जाम लगाया है.

दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में मुस्लिम नौजवानों पर इल्जाम लगाते हुए लिखा कि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान मुस्लिम युवक मंदिरों के आसपास खड़े हो जाते हैं, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं. उनका कहना है कि गरबा और डांडिया जैसे आयोजनों में मुस्लिम युवक महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और अशांति फैलती है.

फलाहारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदुओं के त्योहार से दूर रखा जाए तो शांति बनी रहेगी. इस मांग का समर्थन कई बड़े हिंदू संतों ने भी की है. फलाहारी की इस मांग का समर्थन महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने किया. महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि विधर्मी (मुस्लिम) लोग अक्सर टीका लगाकर या भेष बदलकर ऐसे आयोजनों में आते हैं और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं. उन्होंने इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत पर जोर दिया है.

फलाहारी की मांगों का समर्थन अनमोल शास्त्री जी ने भी किया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों का रामलीला से कोई लेना-देना नहीं है. मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ माहौल खराब करने और महिलाओं के साथ अभद्रता करने के लिए आते हैं.

फलाहारी की मांगों का समर्थन हिंदू संत देवी प्रिया किशोरी भारद्वाज ने भी किया. उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मंदिरों में भी प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा देना चाहिए. क्योंकि वे बिन बुलाए मंदिर में आते हैं.