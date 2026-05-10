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Zee SalaamIndian Muslimगोवर्धन मेले में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर बैन; फलहारी बाबा ने CM योगी को लिखा पत्र

गोवर्धन मेले में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर बैन; फलहारी बाबा ने CM योगी को लिखा पत्र

Uttar Pradesh News: मथुरा के गोवर्धन में लगने वाले 'अधिक मास' मेले को लेकर नया विवाद सामने आया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मेले में मुस्लिम दुकानदारों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है. संगठन ने सुरक्षा और धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए दुकानदारों की पहचान जांच अनिवार्य करने की मांग भी की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 10, 2026, 02:31 PM IST

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गोवर्धन मेले में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर बैन; फलहारी बाबा ने CM योगी को लिखा पत्र

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित मशहूर तीर्थ स्थल गोवर्धन में आयोजित होने वाले आगामी ''अधिक मास'' मेले में मुस्लिम दुकानदारों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र  लिखकर यह मांग की है. 

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजकर मांग की है कि मेले के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को दुकान लगाने या किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि से दूर रखा जाए. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में फलाहारी महाराज ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में लगने वाले एक माह के इस पावन मेले में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पहचान और भेष बदलकर घुसपैठ करते हैं.

फलाहारी महाराज का दावा है कि मुस्लिम समाज के लोग ढाबों, प्रसाद की दुकानों और फूल-मालाओं के व्यापार में शामिल होकर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के दुकानदार भोजन में थूकने (थूक जिहाद) और फूल-मालाओं पर गंदा पानी छिड़कने जैसी गतिविधियों से ठाकुर जी के प्रसाद और पूजन सामग्री को अशुद्ध कर देते हैं.

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पत्र में कहा गया है कि कई लोग हिंदू नाम रखकर दुकानें चलाते हैं, जिससे ''लव जिहाद'' जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है. फलाहारी महाराज ने आशंका जताई है कि कट्टरपंथी और असामाजिक तत्व किसी बड़ी आतंकी घटना या षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए मेले में घुसपैठ कर सकते हैं. उन्होंने ने तर्क दिया कि जब हिंदू समुदाय के लोग अन्य धर्मों के त्योहारों में दुकानें लगाने या हस्तक्षेप करने नहीं जाते, तो दूसरे धर्म के लोगों को सनातन धर्म के पवित्र मेलों में क्यों अनुमति दी जा रही है? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेले को शांतिपूर्ण, शुद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए इन ''घुसपैठियों'' को दूर रखना अनिवार्य है.

न्यास ने मांग की है कि गोवर्धन में आने वाले हर दुकानदार की आईडी जांच (Identification) अनिवार्य की जाए और केवल सनातनी दुकानदारों को ही व्यापार की अनुमति मिले. फिलहाल, इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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