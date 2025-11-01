Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

धीरेंद्र शास्त्री की धर्म यात्रा पर सांप्रदायिक साया; दिनेश फलाहारी ने की मुसलमानों के प्रतिबंध की मांग

Muslim Boycott in Dhirendra Shastri Yatra: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद के बीच दिनेश फलाहारी बाबा के मुस्लिमों पर प्रतिबंध की मांग ने एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका जताई जा रही है. दिनेश फलाहारी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा में मुसलमानों के एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:32 PM IST

दिनेश फलाहारी की विवादित मांग से बवाल
Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदया विशेष रूप से मुसलमान दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं. आए दिन दक्षिणपंथी संगठनों के जरिय मुसलमानों को धार्मिक त्योहार पर बॉयकाट करने की मांग की जाती है. लगातार नफरत, विरोध और हिंसा के लिए उकसावे की वजह से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब को झटका लगा है. 

हिंदूवादी संगठनों ने मथुरा में एक नया विवाद शुरू कर दिया है. यह विवाद बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन यात्रा से जुड़ा हुआ है. श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने धीरेंद्र शास्त्री को पत्र लिखकर उनकी यात्राओं में मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है. 

मुसलमानों के विरोध और प्रतिबंध को लेकर दिनेश फलाहारी अजीब तर्क दिया. दिनेश फलाहारी बाबा ने दावा किया कि इस विरोध की वजह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनाकर कथित तौर पर अवैध कब्जा बताया. इस दावे के बाद एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और प्रशासन के चुप्पी पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लिखे पत्र में दिनेश फलाहारी ने कहा, "इन लोगों ने हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा कर रखा है. जब तक अवैध कब्जा नहीं हटेगा, तब तक मुसलमानों को किसी भी सनातनी यात्रा में शामिल नहीं होने देना चाहिए." दिनेश फलाहारी ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी मुस्लिम को बागेश्वर महाराज की यात्रा में शामिल होना है तो उसे पहले सनातन धर्म अपनाना होगा और उसके बाद ही उन लोगों को इस तरह की सनातनी यात्राओं में आना चाहिए.

मुसलमानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए दिनेश फलाहारी बाबा ने सुरक्षा और षड्यंत्र की शंका जाहिर की. दिनेश फलाहारी ने कहा कि इन्हीं लोगों ने कश्मीर से सनातनी हिंदू भाइयों को निकाल दिया था और ये लोग यात्रा में घुसकर कोई बड़ा षड्यंत्र रचकर आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने धमकी दी कि अगर कोई भी मुस्लिम शख्स बागेश्वर महाराज की यात्रा में शामिल होता है, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी यात्रा में शामिल होने वाले मुसलमानों का पुरजोर विरोध करेंगे. दिनेश फलाहारी के इस विवादित और आपत्तिजनक दावे के बाद सबकी नजर शासन प्रशासन पर टिकी है. अब देखना होगा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ाने वाला बयान देने वाले दिनेश फलाहारी पर क्या कार्रवाई होती है. 

यह भी पढ़ें: Bijnor: हिन्दू के खेत में मुसलमानों ने बना दी मजार; चुनावी फायदे के लिए फैलाई गई ऐसी झूठी अफवाह!

 

Salaam Tv Digital Team

UP NewsMathura NewsDhirendra Shastri yatramuslim news

