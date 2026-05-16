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संभल हिंसा केस: ASP अनुज चौधरी से कोर्ट में 2 घंटे पूछताछ, आरोपियों के वकीलों ने पूछे 150 सवाल

Sambhal News: संभल हिंसा मामले में जिला अदालत में सुनवाई के दौरान ASP अनुज चौधरी से वकीलों ने करीब दो घंटे तक सवाल-जवाब किए। हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में कई आरोपी हैं और अब अगली सुनवाई 21 मई को होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 16, 2026, 06:49 PM IST

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संभल हिंसा केस: ASP अनुज चौधरी से कोर्ट में 2 घंटे पूछताछ, आरोपियों के वकीलों ने पूछे 150 सवाल

Sambhal News: संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साटा के करीबी मुल्ला अफरोज और गुलाम लेकर आज जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. मुल्ला अफरोज और गुलाम संभल हिंसा मामले में जेल में बंद है. इस दौरान आरोपियों के वकीलो ने ASP अनुज चौधरी से 2 घंटे तक सवाल जवाब. वकीलों ने ASP अनुज चौधरी से 150 सवाल पूछे. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी.

जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान ASP अनुज चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभल हिंसा के गवाह के तौर पर पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया. 24 नवंबर 2024 को विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस कर्मी गंभीर घायल हुए थे.

पुलिस ने संभल हिंसा के 2750 आरोपियों के खिलाफ 12 FIR दर्ज की थी. सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क, विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली भी संभल हिंसा के मामले में आरोपी हैं. SIT ने संभल हिंसा के मामले में 50 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है.

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गौरतलब है कि संभल हिंसा में मुस्लिम समाज के पांच लोगों की मौत को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे. विपक्ष के नेताओं ने अनुज चौधरी समेत संभल प्रशासन पर आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की. संभल हिंसा में पुलिस की फायरिंग में आलम नाम के एक युवक की मौत हो गई थी, इस मौत को लेकर आरोप था कि पुलिस ने जानबूझकर आलम की हत्या की है. 

इस मामले में की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर ने अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने को कहा था. इसके बाद विभांशु सुधीर को ट्रांस्फर कर दिया गाय. इस ट्रांस्फर के आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए कि वह अनुज चौधरी को बचा रही है.  

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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