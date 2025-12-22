मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर पर जूनियर स्टूडेंट का धर्मांतरण की कोशिश का इल्जाम; मामले ने पकड़ा तूल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में शादी करने के लिए धर्मानंतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया. केजीएमयू कॉलेज में एक रेजीडेंट डॉक्टर रमीन मलिक और हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाली महिला रेजीडेंट डॉक्टर के बीच प्रेम संबध था. जब महिला डॉक्टर ने शादी के लिए कहा तो डॉक्टर रमीन ने कथित तौर पर महिला डॉक्टर से धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने को कहा. महिला डॉक्टर हिंदू धर्म त्यागने को त्यार नहीं हुई तो डॉक्टर रमीन ने उससे ब्रेकअप कर लिया.

ब्रेकअप की वजह से महिला डॉक्टर ने खुदकुशी करने की कोशिश की और दवाइयां खा ली. समय रहते महिला डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी जान बची. वहीं, यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. महिला डॉक्टर के परिवार वालों ने आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन के लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगाया.

वहीं, महिला आयोग का इस मामले में एंट्री हो गई है. महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि पीड़ित महिला डॉक्टर के साथ गलत हुआ है, हम इस मामले में आरोपी रमीज मलिक के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे और गिरफ्तारी भी करवाएंगे! इसके साथ ही नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य ने साफ तौर पर कहा कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, वह सेकंड ईयर का रेजिडेंट डॉक्टर है और लड़की फर्स्ट ईयर में जूनियर रेजिडेंट है. उन्होंने कहा कि आरोपी डॉक्टर ने लड़की को अपने पद के नाम पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के बाद उसके साथ लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटना को अंजाम दिया है.

इस मामले पर अभी तक आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की ओर से कोई सफाई सामने नहीं आई है. फिलहाल महिला डॉक्टर और उसके परिवार वालों की ओर से डॉक्टर रमीज पर आरोप लगाए गए हैं.