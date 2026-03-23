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ट्रंप का तेहरान से 'बातचीत' का दावा निकला झूठ! US के इस स्टैंड को शक की निगाह से देख रहा ईरान

Donald Trump on US Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच राहत की खबर सामने आई है. डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ सकारात्मक बातचीत का ऐलान करते हुए अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है. हालांकि, ईरान ने ट्रंप के दावे के बेबुनियाद करार दिया और किसी भी बातचीत से साफ इंकार किया है. जानें पूरा मामला?

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:51 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

US Iran Ceasefire News: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां दावा किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और हालात सुधार की दिशा में हैं, वहीं ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. तेहरान ने ट्रंप के दावे को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए वॉशिंगटन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इंकार किया है.

तेहरान का कहना है यह बयान सिर्फ दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने ईरान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हवाले से साफ कहा कि ट्रंप का बयान असल में अमेरिका की सैन्य रणनीति का हिस्सा हैं. 

ईरान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने आरोप लगाया कि अमेरिका ऊर्जा बाजार में बढ़ती कीमतों को काबू में रखने और आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए समय जुटाने की कोशिश कर रहा है. ईरान ने एक बार फिर दोहराया कि उसने यह जंग शुरू नहीं किया और अगर बातचीत की कोई पहल होनी है तो वह अमेरिका की ओर से ही होनी चाहिए.

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यह भी पढ़ें: US- Iran War: ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर खुद पीछे हटा USA; ईरान बोला, डरकर भागे ट्रम्प!

इसी बीच फ़ारस न्यूज़ एजेंसी ने एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से दावा किया कि अमेरिका के साथ न तो कोई सीधा और न ही कोई अप्रत्यक्ष संपर्क है. अधिकारी ने यह भी कहा कि तेहरान की कड़ी चेतावनी के बाद ही ट्रंप को अपने हमले के रुख में नरमी लानी पड़ी है.

ट्रंप ने किया तेहरान से सकारात्मक बातचीत का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (23 मार्च) को बड़ा दावा करते हुए कहा कि पिछले दो दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बातचीत चल रही है. उन्होंने बताया कि इन बातचीतों के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को पांच दिनों के लिए रोकने का फैसला लिया है.

ट्रंप ने इन चर्चाओं को "बहुत अच्छी और सकारात्मक" बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट में चल रही दुश्मनी को पूरी तरह खत्म करने पर बात हुई है. हालांकि उन्होंने बातचीत के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह चर्चा "पूरी तरह समाधान" की दिशा में केंद्रित रही.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बेहद अच्छी और नतीजा देने वाली बातचीत हुई है. अपने खास अंदाज में बड़े अक्षरों में लिखे गए संदेश में ट्रंप ने कहा कि दोनों देश मिडिल ईस्ट में आपसी टकराव को पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रहे हैं. ट्रंप ने आगे बताया कि ये बातचीत गहराई से, विस्तार से और सकारात्मक माहौल में हुई है और यह प्रक्रिया पूरे हफ्ते जारी रहेगी. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इस दिशा में और प्रगति हो सकती है. 

इसी के साथ ट्रंप ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि बातचीत के माहौल को देखते हुए उन्होंने अपने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी तरह के सैन्य हमले को पांच दिनों के लिए टाल दिया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला बातचीत की तरक्की पर निर्भर करेगा और अगर बातचीत कामयाब रहती है, तो आगे भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं.

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इन गहन और रचनात्मक चर्चाओं के आधार पर उन्होंने सभी संभावित सैन्य हमलों को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है. उन्होंने इसे शांति की दिशा में एक अहम कदम बताया. हालांकि, इस पूरे मामले पर ईरान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर ईरान का शिकंजा, जहाजों से वसूलेगा करोड़ों का टैक्स; टेंशन में हैं ट्रंप

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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