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ईरान में युद्ध अपराधों को छिपाने की नई चाल, ट्रंप सरकार ने सैटेलाइट तस्वीरों पर लगाई रोक

US Imposes Restrictions on Iran Satellite Images: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बीच प्लेनेट लैब नाम की कंपनी ने युद्धग्रस्त इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरें अनिश्चित समय के लिए रोक दी हैं. यह फैसला ट्रंप सरकार के कहने पर लिया गया है. इसके बाद एक बार फिर अमेरिका और इजरायल पर मिडिल ईस्ट में किए गए युद्ध अपराधों को छिपाने के आरोप लगने लगे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:47 PM IST

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(PC-@MarioNawfal)
(PC-@MarioNawfal)

Middle East Tension Satellite Images Ban: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का अकेला ऐसा देश है, जो शांति स्थापित करने के नाम पर सबसे ज्यादा हत्याएं कर चुका है. बीते 28 फरवरी को भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और तेहरान पर आरोप लगाया है कि वह परमाणु हथियार के साथ ऐसी मिसाइलें बना रहा है, जो उनके लिए खतरा है. इसके बाद ईरान ने भी अपनी रक्षा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायल में मिसाइलें दागीं. 

अमेरिका और इजरायल ने अब तक ईरान में सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या कर दी, जिसमें मिनाब शहर में लड़कियों के स्कूल पर किया गया हमला भी शामिल है. वहीं अब अपने संभावित युद्ध अपराधों और सैन्य सरगर्मियों को छुपाने के लिए ट्रंप प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. यह आरोप तब और पुख्ता हो गए जब अमेरिकी सरकार ने सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी को ईरान जंग से जुड़ी तस्वीरों को लेकर बड़ा आदेश दिया है.   

ट्रंप सरकार की इस साजिश का Planet Labs नाम की कंपनी दुनिया के सामने उजागर कर दिया. दरअसल, Planet Labs एक अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है. Planet Labs ने ऐलान किया है कि वह ईरान और वेस्ट एशिया के युद्धग्रस्त इलाकों की तस्वीरें अनिश्चित समय के लिए जारी नहीं करेगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला अमेरिकी सरकार के अनुरोध के बाद लिया गया है.

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यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत-कतर की ‘शांति कॉल’, क्या टलेगा बड़ा संकट?

कंपनी ने अपने ग्राहकों को भेजे गए ईमेल में बताया कि वह "स्वेच्छा से अनिश्चितकाल के लिए" एक तय निर्धारित क्षेत्र की तस्वीरें जारी नहीं करेगा. यह नई नीति 9 मार्च 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और इसके तहत अब नई सैटेलाइट तस्वीरों की पहुंच को नियंत्रित किया जाएगा. इस नियम के तहत, अब तस्वीरें रियल टाइम में उपलब्ध नहीं होंगी. उनकी जगह डेटा को सीमित तरीके से शेयर किया जाएगा. कंपनी ने स्पष्ट किया कि सिर्फ बेहद जरूरी, मिशन-क्रिटिकल जरूरतों या सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में ही इन तस्वीरों को जारी किया जाएगा.

Planet Labs ने अमेरिकी सरकार का बचाव करते हुए का कि यह कदम कोई असामान्य नहीं है, बल्कि ऐसी संवेदनशील भू-राजनीतिक परिस्थितियों में अन्य रिमोट सेंसिंग कंपनियां भी इसी तरह की नीतियां अपनाती हैं.

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया है. इससे पहले उसने वेस्ट एशिया की तस्वीरों को 96 घंटे की देरी से जारी किया था. इस समयावधि को बाद में बढ़ाकर 14 दिन कर दिया गया था. कंपनी ने इसके पीछे तर्क दिया था कि इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल विरोधी ताकतें अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बनाने के लिए कर सकती हैं.

मिडिल ईस्ट में मौजूदा जंग 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले किर दिया था. इसके बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. इस जंग में भारी जान-माल का नुकसान हुआ है और वैश्विक ऊर्जा बाजार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऐसे में सैटेलाइट इमेजरी की अहमियत और भी बढ़ गई है. हालांकि कंपनी ने यह भी साफ किया है कि तय किए गए संघर्ष क्षेत्र के बाहर की तस्वीरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. साथ ही उसने कहा कि हालात के मुताबिक इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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