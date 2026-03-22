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ईरान के हमले से अमेरिका-इजरायल बौखलाये, अब सीजफायर के लिए ट्रंप हुए बेचैन!

Iran US Ceasefire Deal Talks: अमेरिका-इजरायल हमलों के बाद ईरान ने करारा जवाब दिया है. बीते 24 दिनों की जंग में ईरान के पलटवार से अमेरिका और इजरायली सरकारें घुटने टेकती नजर आ रही हैं. यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे करीबी साथियों को ईरान के साथ सीजफायर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. वहीं, अब गेंद ईरान के पाले में है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:34 PM IST

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ट्रंप ईरान से सीजफायर करने को हुए बेचैन (फाइल फोटो)
ट्रंप ईरान से सीजफायर करने को हुए बेचैन (फाइल फोटो)

US Iran Ceasefire News: बीते 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने परमाणु हथियार बनाने और उनके लिए खतरा बताते हुए हमला कर दिया था. अमेरिकी और इजरायली सेना ने मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर हमला कर दिया था, जिसमें 165 बेगुनाह बच्चियों की मौत हो गई. इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और मिडिल ईस्ट में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य बेस को तबाह कर दिया, और ग़ज़ा में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार यहूदी सेना के ठिकानों मिसाइल हमला किया. 

ट्रंप और नेतन्याहू ने दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, और उसकी मिसाइलों की राडार में अमेरिका के कई शहर हैं. हालांकि, ट्रंप और नेतन्याहू के परमाणु हथियार बनाने के आरोपों से इंकार किया, जबकि अमेरिकी एजेंसियों ने ईरान के लंबी दूरी के मिसाइल बनाने के दावों को निराधार बताया. अमेरिकी एजेंसी HARNA के रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के हमले में ईरान में तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और मृतकों में सैकड़ों बच्चे शामिल हैं. 

जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज बंद कर दिया. इससे अतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी. जबकि भारत जैसे देशों में गैस की किल्लत हो गई. ईरान के पलटवार और वैश्विक दबाव के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ रहे हैं और वह सीजफायर की पेशकश करने लगे हैं. लेकिन ट्रंप के शर्तों और अविश्वास की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि बातचीत शुरू होने से पहले ही अटकती नजर आ रही है. एक तरफ अमेरिका सीजफायर चाहता है, तो दूसरी ओर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है.

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यह भी पढ़ें: "होर्मुज़ नहीं खुला तो अब....", ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम

दैनिक भास्कर ने एक्सियोस न्यूज के हवाले से दावा किया डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीजफायर पर बातचीत शुरू करने की कोशिश में जुटी है. इस दिशा में ट्रंप के करीबी सलाहकार और दामाद जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं.  हालांकि, ईरान ने बातचीत के लिए स्पष्ट शर्तें रख दी हैं. ईरान का कहना है कि सबसे पहले जंग को पूरी तरह रोका जाए और उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए. इसके साथ ही ईरान ने यह भी मांग की है कि भविष्य में उस पर किसी भी तरह के हमले नहीं होंगे, इसकी ठोस और विश्वसनीय गारंटी दी जाए.

दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह फिलहाल ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं हैं. खासतौर पर मुआवजे की मांग को लेकर अमेरिका सख्त रुख अपनाए हुए है. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है. हालांकि, कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं. मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश इस टकराव में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं.

अमेरिका की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई हैं. वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक दे, यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) पर रोक लगाए और अपने परमाणु ठिकानों को बंद करे. इसके अलावा, अमेरिका की मांग है कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को आर्थिक मदद देना भी बंद करे. इन शर्तों और जवाबी मांगों के बीच यह साफ है कि फिलहाल सीजफायर की राह आसान नहीं है और दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं. 

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर ट्रंप की भभकी धमकी के बीच ईरान का जवाब, "रास्ता खुला है, बस US-इजरायल लिए नहीं"

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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