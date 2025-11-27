हिफजुर रहमान को बनाया गया लीबिया का एम्बेसडर, जानिए इससे पहले कहां थे तैनात

India Libya Relation: डॉक्टर हिफजुर रहमान को विदेश मंत्रालय ने लीबिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है. इससे पहले वे चाड में तैनात थे. वे जल्द पद संभालेंगे, जिससे कूटनीतिक संपर्क और मजबूत होंगे.
Trending Photos
India Libya Relation: भारत सरकार ने डॉक्टर हिफजुर रहमान को लीबिया में भारत का नया राजदूत बनाया है. इससे पहले वह चाड गणराज्य के राजदूत थे. अब वह जल्द ही लीबिया में अपना नया पद संभालेंगे. विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि "डॉ. हिफजुर रहमान को लीबिया राज्य में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है. उम्मीद है कि वह जल्द ही यह पदभार संभालेंगे. हिफजुर रहमान अभी चाड गणराज्य में भारत के एम्बेसडर हैं.
भले ही भूगोल की वजह से अलग-अलग देश हों, भारत और लीबिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं. इस साल की शुरुआत में फरवरी में नई दिल्ली में पहली भारत-अरब यूनिवर्सिटीज़ प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 5 फरवरी, 2025 को कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया.
MEA की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, अरब की ओर से कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व लीबिया के शिक्षा मंत्री, इमरान मुहम्मद अल-क़ीब ने किया, जिन्होंने अपना विशेष भाषण दिया। MEA ने पिछले बयान में बताया था कि भारत ने 1969 में त्रिपोली में अपना डिप्लोमैटिक मिशन खोला था. भारत-लीबिया रिश्तों का सबसे अहम पड़ाव 1984 में मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लीबिया दौरा था. भारत ने इंटरनेशनल मंचों पर रेगुलर तौर पर लीबिया का सपोर्ट किया है और 12 सितंबर, 2003 को अपनाए गए UNSCR 1506 का स्वागत किया, जिसमें लीबिया पर लगे बैन हटा दिए गए थे.
MEA ने आगे बताया कि पैन-अफ्रीकन ई-गवर्नेंस पहल शुरू होने के बाद लीबिया में टेलीमेडिसिन, टेली-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस वगैरह के लिए एक सेंटर बनाया गया था. इस पहल के तहत अफ्रीका के सभी देशों को सैटेलाइट नेटवर्क के ज़रिए भारत से जोड़ा जा रहा था. क्रांति के बाद इस सेंटर को फिर से चालू करने का काम चल रहा था और सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने पर इसे e-VBAB प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा. भारत और लीबिया के बीच गहरे आर्थिक रिश्ते रहे हैं.
साल 1978 में हुआ था ये समझौता
मंत्रालय ने आगे बताया कि साल 1978 में दोनों देशों ने "इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक कोऑपरेशन पर प्रोटोकॉल" पर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए थे. यह इंडो-लीबिया जॉइंट कमीशन (ILJC) के तहत दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर बातचीत की शुरुआत थी. दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ के पूरे दायरे में फैला हुआ है. भारतीय कंपनियां 30 से ज़्यादा सालों से लीबिया में एक्टिव हैं.
ये कंपनियां लीबिया में कर रही हैं काम
MEA ने कहा, "BHEL, NBCC, OVL, IOC, ऑयल इंडिया जैसी बड़ी भारतीय PSUs और पुंज लॉयड, यूनिटेक, KEC, SSB, दस्तूर इंजीनियरिंग, शापूरजी पलोनजी, SECON, ग्लोबल स्टील (इस्पात ग्रुप कंपनी), NIIT, सन फार्मा, सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स और DS कंस्ट्रक्शन जैसी प्राइवेट कंपनियों ने लीबिया में कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में हॉस्पिटल, घर, स्कूल, सड़कें, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, डैम, ट्रांसमिशन लाइन बनाना शामिल था."