कौन हैं मोहम्मद इशाक, जिन्हें इंडियन प्राइड टैलेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित

Dr Mohammad Ishaq News: राजस्थान के शाहपुरा के मशहूर डॉक्टर इशाक खान को इंडियन प्राइड टैलेंट अवार्ड से नवाजा गया है. जयपुर जीवन जागृति सेवा संस्थान के जरिए एक वर्चुअल प्रोग्राम में शाहपुरा के मिस्टर बियर्ड मैन के नाम से मशहूर और मकामी कौंसिलर डॉ. मोहम्मद इशाक को इंडियन प्राइड टैलेंट अवार्ड 2026 से नवाजा गया. यह सम्मान उन्हें फन, सकाफति और समाजी खिदमात के तौर पर दिया गया.

डॉ. मोहम्मद इशाक ने अपने फन से जुड़े दाढ़ी और मूंछ के जरिए कई अवार्ड हासिल कर शाहपुरा का नाम पूरे मुल्कभर में रोशन किया है, जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर नेशनल लेवल तक और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में मुनाकीदा मूंछो के मुकाबला में अव्वल मकाम हासिल किया था.

इसके अलावा डॉक्टर इशाक खान भारत में फंकी और डिजाइनर बियर्ड स्टाइल को लाने वाले पहले शख्स हैं, इसके बाद ही भारत में होने वाले सभी मुकाबले में फंकी और डिजाइनर बियर्ड की अलग कैटेगरी का आगाज हुआ है. यह प्रतियोगिता भारत बियर्ड क्लब की ओर से कराई गई थी. इस नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देश के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मोहम्मद इशाक ने पहला स्थान हासिल किया था.

गुजिश्ता साल ही दाढ़ी ओर मूंछ के साथ राजस्थानी आर्ट्स कल्चर और सकाफत को आगे बढ़ाने और नए फनकारों को आगे लाने के लिए शाहपुरा बियर्ड क्लब की इस्टैब्लिशमेंट की गई. इन्होंने बॉलीवुड की सैफ अली खान की फिल्म लाल कप्तान में छोटा सा ग्रुप रोल भी किया था.

डॉक्टर इशाक खान शाहपुरा म्युनिसिपेलिटी में लगातार 10 वर्षों से काउंसलर रहकर समाजी ख़िदमात भी अंजाम दे रहे है। खान को इंडियन प्राइड टैलेंट अवार्ड मिलने से शाहपुरा शहर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है.