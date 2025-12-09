Advertisement
ओवैसी का ऑडियो क्लिप लगाने पर लेडी डॉक्टर शीबा खान हिरासत में; 'ब्लैक डे' का किया था समर्थन

Meerut News: मेरठ की डॉ. शीबा खान ने 6 दिसंबर को एक विवादित वीडियो पोस्ट किया, जिसे उन्होंने "काला दिन" कहा और बैकग्राउंड में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑडियो क्लिप चल रही थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:22 PM IST

ओवैसी का ऑडियो क्लिप लगाने पर लेडी डॉक्टर शीबा खान हिरासत में; 'ब्लैक डे' का किया था समर्थन

Dr Sheeba Khan News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रैक्टिस करने वाली डॉ शीबा खान एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो के कारण मुश्किल में फंस गई हैं. उन्होंने 6 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने उस दिन को 'ब्लैक डे' कहा था. वीडियो में डॉ शीबा अपने क्लिनिक में बैठी दिख रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की विवादित ऑडियो क्लिप चल रही है. इस वीडियो से हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया.

वीडियो वायरल होने के बाद कई हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने फौरन इस मामले में FIR दर्ज की और डॉ शीबा को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया. जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग और उनके सोशल मीडिया पोस्ट की टेक्निकल डिटेल्स भी इकट्ठा कीं.

लोकप्रियता के लिए बना थी वीडियो
पुलिस पूछताछ के दौरान डॉ शीबा ने माना कि उन्होंने लोकप्रियता हासिल करने और अपने क्लिनिक की पहचान बढ़ाने के लिए वीडियो पोस्ट किया था. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीडियो से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा. जांच में यह भी पता चला कि डॉ शीबा के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 400 से ज़्यादा छोटे वीडियो हैं. ज़्यादातर वीडियो फर्टिलिटी, प्रेग्नेंसी और बच्चों की सेहत से जुड़े हैं. हालांकि, इनमें से कुछ वीडियो धार्मिक मुद्दों से जुड़े भी पाए गए.

पहले भी पोस्ट किया था विवादित कंटेंट
इससे पहले अक्टूबर में डॉ शीबा ने कुछ धार्मिक जगहों को दिखाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था. उस वीडियो पर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई थी. हालांकि, उस समय मामला इतना नहीं बढ़ा था.  CO पंकज लवानिया के मुताबिक, डॉ शीबा को SDM कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने शुरुआती जांच के आधार पर चालान जारी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया. हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि मामले की जांच जारी रहेगी और वीडियो से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.

Meerut NewsDr Sheeba Khan News

