सलमान खुर्शीद की बीवी पर ED के बाद CBI का शिकंजा, 50 करोड़ की ग्रांट घोटाला केस

Zakir Hussain Memorial Trust Case: CBI ने डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव मोहम्मद अथर फारूकी उर्फ ​​अजहर, तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद और अन्य के खिलाफ सभी सात मामलों में चार्जशीट दायर की है. ये चार्जशीट लुईस खुर्शीद को गिरफ्तार करने के मकसद से नहीं, बल्कि फंड के कथित दुरुपयोग के आरोपों के आधार पर दायर की गई हैं.

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पता चला कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने के लिए दिए गए लगभग 50.71 करोड़ रुपये के अनुदान का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया. जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन सरकारी फंड का इस्तेमाल उन कैंपों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली गई थी, बल्कि इसके बजाय ट्रस्ट और उसके सहयोगियों के निजी फायदे के लिए किया गया.

ED के मुताबिक, जांच में पाया गया कि प्रत्युष शुक्ला, मोहम्मद अथर फारूकी और लुईस खुर्शीद ने मिलकर इन फंड का दुरुपयोग किया. इससे पहले ED ने इस मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कृषि भूमि सहित 15 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था, जिनकी कुल कीमत लगभग 29.05 करोड़ रुपये थी. इसके अलावा, ट्रस्ट से जुड़े चार बैंक खातों में जमा लगभग 16.04 करोड़ रुपये भी अस्थायी रूप से अटैच किए गए थे.

CBI ने बताया कि ED ने डॉ. ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और मोहम्मद अथर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. इस आपराधिक शिकायत में 450.92 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने और आरोपियों को दोषी ठहराने की मांग की गई है. यह जानकारी ED के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने दी. ED ने यह जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. FIR में ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्युष शुक्ला और अन्य पर सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था. इसके बाद, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच जारी रखी गई.