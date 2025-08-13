मुल्क से गद्दारी! DRDO कर्मचारी महेंद्र प्रसाद पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी

DRDO Pakistani Spy​: डीआरडीओ का एक कर्मचारी जिस थाली में खा रहा था उसी थाली में छेद करने का काम कर रहा है. राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा किया है और महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी जैसलमेर के चंदन फील्ड फ़ायरिंग रेंज के पास स्थित DRDO गेस्ट हाउस से की गई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, महेंद्र प्रसाद, डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजर था, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था और उन्हें खुफिया जानकारी मुहैया कराने का काम कर रहा था. महेंद्र प्रसाद को आज बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड लेकर आगे पूछताछ करेगी.

सीआईडी ने महेंद्र के बारे में क्या कहा?

राजस्थान CID (सिक्योरिटी) के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय समारोह को देखते हुए CID इंटेलिजेंस लगातार विदेशी एजेंटों की संभावित देशविरोधी और विघटनकारी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी.

उत्तराखंड के अल्मोडा का रहने वाला है महेंद्र

इस दौरान जानकारी मिली कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पल्यून निवासी 32 वर्षीय महेंद्र प्रसाद, जो DRDO गेस्ट हाउस चंदन फील्ड फ़ायरिंग रेंज में संविदा मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से संपर्क में है.

क्या जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था?

सीआईडी के मुताबिक, वह DRDO वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों की एक्टिविटी की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था. इसके साथ ही जो मिसाइल और दूसरे हथियार टेस्टिंग के लिए फायरिंग रेंज आते हैं, उनकी गुप्त जानकारी भी वह पाकिस्तान भेजता था.

महेंद्र प्रसाद से अलग-अलग खुफिया एजेंसियों ने जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र में संयुक्त रूप से पूछताछ की और उसके मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की. जांच में पुष्टि हुई कि वह DRDO और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा था.