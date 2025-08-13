मुल्क से गद्दारी! DRDO कर्मचारी महेंद्र प्रसाद पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2878539
Zee SalaamIndian Muslim

मुल्क से गद्दारी! DRDO कर्मचारी महेंद्र प्रसाद पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी

DRDO Pakistani Spy​: डीआरडीओ कर्मचारी पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था. सीआईडी को इस बारे में जानकारी मिली तो आरोपी को पकड़ा. महेंद्र सेना के अधिकारियों के मूवमेंट की जानकारी भी साझा कर रहा था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 13, 2025, 09:29 AM IST

Trending Photos

मुल्क से गद्दारी! DRDO कर्मचारी महेंद्र प्रसाद पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी

DRDO Pakistani Spy​: डीआरडीओ का एक कर्मचारी जिस थाली में खा रहा था उसी थाली में छेद करने का काम कर रहा है. राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा किया है और महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी जैसलमेर के चंदन फील्ड फ़ायरिंग रेंज के पास स्थित DRDO गेस्ट हाउस से की गई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, महेंद्र प्रसाद, डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजर था, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था और उन्हें खुफिया जानकारी मुहैया कराने का काम कर रहा था. महेंद्र प्रसाद को आज बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड लेकर आगे पूछताछ करेगी.

सीआईडी ने महेंद्र के बारे में क्या कहा?

राजस्थान CID (सिक्योरिटी) के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय समारोह को देखते हुए CID इंटेलिजेंस लगातार विदेशी एजेंटों की संभावित देशविरोधी और विघटनकारी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी.

उत्तराखंड के अल्मोडा का रहने वाला है महेंद्र

इस दौरान जानकारी मिली कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पल्यून निवासी 32 वर्षीय महेंद्र प्रसाद, जो DRDO गेस्ट हाउस चंदन फील्ड फ़ायरिंग रेंज में संविदा मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से संपर्क में है.

क्या जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था?

सीआईडी के मुताबिक, वह DRDO वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों की एक्टिविटी की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था. इसके साथ ही जो मिसाइल और दूसरे हथियार टेस्टिंग के लिए फायरिंग रेंज आते हैं, उनकी गुप्त जानकारी भी वह पाकिस्तान भेजता था.

महेंद्र प्रसाद से अलग-अलग खुफिया एजेंसियों ने जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र में संयुक्त रूप से पूछताछ की और उसके मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की. जांच में पुष्टि हुई कि वह DRDO और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा था.

TAGS

DRDOmuslim newshindi news

Trending news

Independence Day Meat shop closure orders
15 अगस्त पर गोश्त की दुकानें रहेंगी बंद, नगर निगम के फैसले पर भड़के ओवैसी
Pakistan News
Pakistan के PM शहबाज की गीदड़ भभकी, सिंधू संधी पर भारत को वॉर्निंग
Yemen
Yemen: हूतियों के जबरदस्त ड्रोन अटैक, इजराइल के चार शहरों को बनाया निशाना
Pakistan News
'ओसामा बिन लादेन' का पनाहगार पाकिस्तान करेगा आतंकवाद पर प्रहार? अमेरिका के साथ की प्
iran
Iran ने की अंधाधुन गिरफ्तारियां, 12 दिन चली जंग, हुए 21 हजार लोग अरेस्ट
IDF
बंधकों के साथ यौन हिंसा करती है इजराइली सेना; UN ने दी बड़ी चेतावनी
gaza war
नेतन्याहू को देख शैतान भी शर्मा जाए,गाजा पर कब्जा करने और सीजफायर दोनो बातें एक साथ
Pakistan News
पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वॉड के हमले से बलूचिस्तान में दहशत, मकान तबाह और लोग घायल
Jalgaon Mob Lynching
दूसरे समुदाय की लड़की से बात करना सुलेमान को पड़ा भारी, भीड़ ने की मॉब लिंचिंग
Malpura Riot Case
मालपुरा दंगे के अली और सलीम हत्याकांड में 25 साल बाद आया फैसला, 13 आरोपी बरी
;