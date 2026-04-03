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कुवैत की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी पर ड्रोन हमला, मीना अल-अहमदी में भड़की आग, मचा हड़कंप

Kuwait Refinery Drone Attack: कुवैत की मीना अल-अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे कई यूनिट्स में आग लग गई. इमरजेंसी टीमों ने तुरंत कार्रवाई कर हालात पर काबू पा लिया. किसी के घायल होने की खबर नहीं है. अधिकारी लगातार स्थिति और हवा की गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:02 PM IST

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कुवैत की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी पर ड्रोन हमला, मीना अल-अहमदी में भड़की आग, मचा हड़कंप

Kuwait Refinery Drone Attack: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने आज कुवैत की सबसे महत्वपूर्ण सुविधा मीना अल-अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया. इस हमले से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी KUNA के मुताबिक, देश की राष्ट्रीय तेल कंपनी, कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) ने इस हमले की पुष्टि की है.

कंपनी के मुताबिक, ड्रोन हमले के कारण रिफाइनरी की कई चालू इकाइयों में आग लग गई. घटना के तुरंत बाद मौके पर आपातकालीन बचाव दल तैनात किए गए और उन्होंने आग पर काबू पाने के प्रयास तेज़ी से शुरू कर दिए. बाद में एक अपडेट में KPC ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आग काफी हद तक बुझा दी गई है. KPC ने इस हमले को "दुर्भावनापूर्ण" बताया है, हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ था.

हमले के बाद कंपनी ने क्या कहा?
इस घटना का एक राहत भरा पहलू यह है कि इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. कंपनी ने बताया कि सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया. हमले के बाद संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने सरकारी पर्यावरण एजेंसियों के सहयोग से हवा की गुणवत्ता की निगरानी शुरू कर दी है. कंपनी का कहना है कि अब तक कोई भी प्रतिकूल प्रभाव दर्ज नहीं किया गया है. फिर भी, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके.

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हमले के बाद मचा हड़कंप
मीना अल-अहमदी रिफाइनरी को मध्य-पूर्व की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरियों में से एक माना जाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिफाइनरी में प्रतिदिन लगभग 346,000 बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता है. इस संयंत्र पर हमले को एक अत्यंत गंभीर मामला माना जा रहा है, जिसके क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों तरह की ऊर्जा आपूर्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं. हालांकि, कुवैत सरकार और KPC ने आश्वासन दिया है कि उत्पादन और आपूर्ति पर किसी बड़े प्रभाव की कोई आशंका नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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