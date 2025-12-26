Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3054481
Zee SalaamIndian Muslim

Pakistan: मदरसा पर ड्रोन से हमला, गंभीर रूप से घायल हुए 9 छात्र, विरोध में उतरे मौलाना

Pakistan Drone Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक मदरसा पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें 9 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हमले के बाद मौलानाओं के साथ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:50 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Pakistan Drone Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ है. यह हमला बलूचिस्तान के टैंक जिले के शादीखेल गांव में एक मदरसा पर हुआ, जिसमें मदरसा के 9 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में 3 लड़कियां और 6 लड़के हैं. इस हमले के बाद मौलवियों के साथ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक  गुरुवार (25 दिसंबर) को टैंक जिले में मदरसे पर ड्रोन अटैक हुआ. इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया. गंभीर रूप से घायल सभी 9 छात्रों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि घायल छात्र अब खतरे से बाहर हैं. वहीं, किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. 

पाकिस्तान के अधिकारी इस हमले की जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है. वहीं, मदरसे को निशाना बनाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है. इस हमले के खिलाफ मौलवियों की अगवाई में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस घटना की कड़ी निंदा की. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन की वजह से यातायात में बाधा उत्पन्न होने लगी, जिसके बाद DPO हुसैन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. प्रशासन की समझाइश पर प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रशासन से इस हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

गौरतलब है कि पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं. पाकिस्तान के भीतर आए दिन आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है. वहीं, पाकिस्तानी सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है. पाकिस्तान ने घटना के लिए भारत पर गंभीर आरोप लगाते रहता है, पाकिस्तान का आरोप है कि भारत, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newspakistan drone attackDrone Attack on Madrasamuslim world newsToday News

Trending news

Pakistan News
Pakistan:मदरसा पर ड्रोन से हमला, गंभीर रूप से घायल हुए 9 छात्र,विरोध में उतरे मौलाना
Imran Masood on Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सांसद इमरान मसूद ने उठाई आवाज, सरकार से की ये बड़ी मांग
Mohammad Sidan PM National Child Award
11 वर्ष के मोहम्मद सिदान को मिला PM बाल पुरस्कार, दो बच्चों की बचाई थी जान
Kaithal
Kaithal में कश्मीरी फेरीवाले से मारपीट; 5 लोगों ने माना गलत, एक ने दिया खतरनाक बयान
Babur Death Anniversary
अयोध्या, सरयू और बेटे के लिए कुर्बानी, बाबरनामा में बादशाह के मिलते हैं ये किससे
jaipur
कैसे हिंसा की आग में जलने लगा जयपुर का चौमू कस्बा? महिला समेत 80 लोग हिरासत में
Humayun Kabir
साम्प्रदायिकता की आग में आज फिर घी डालेंगे हुमायूं कबीर; बाबरी मस्जिद पर बड़ा फैसला
Bakhtiyarpur Junction
Bihar: बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदले नाम, हिंदू संगठनों ने चलाया बड़ा अभियान
Kashmir
काशीपुर में कश्मीरी फेरीवाले से मारपीट, जबरदस्ती नारे लगवाने वाले गिरफ्तार
Kailash Vijayvargiya
'ताजमहल मंदिर था' वाले बयान पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय; कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों