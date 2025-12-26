Pakistan: मदरसा पर ड्रोन से हमला, गंभीर रूप से घायल हुए 9 छात्र, विरोध में उतरे मौलाना

Pakistan Drone Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ है. यह हमला बलूचिस्तान के टैंक जिले के शादीखेल गांव में एक मदरसा पर हुआ, जिसमें मदरसा के 9 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में 3 लड़कियां और 6 लड़के हैं. इस हमले के बाद मौलवियों के साथ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार (25 दिसंबर) को टैंक जिले में मदरसे पर ड्रोन अटैक हुआ. इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया. गंभीर रूप से घायल सभी 9 छात्रों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि घायल छात्र अब खतरे से बाहर हैं. वहीं, किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

पाकिस्तान के अधिकारी इस हमले की जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है. वहीं, मदरसे को निशाना बनाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है. इस हमले के खिलाफ मौलवियों की अगवाई में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस घटना की कड़ी निंदा की.

प्रदर्शन की वजह से यातायात में बाधा उत्पन्न होने लगी, जिसके बाद DPO हुसैन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. प्रशासन की समझाइश पर प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रशासन से इस हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं. पाकिस्तान के भीतर आए दिन आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है. वहीं, पाकिस्तानी सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है. पाकिस्तान ने घटना के लिए भारत पर गंभीर आरोप लगाते रहता है, पाकिस्तान का आरोप है कि भारत, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है.