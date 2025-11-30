अजमेर दरगाह में चढ़ी चादर, दुआ में मांगी 'कर्नाटक Deputy CM' की कुर्सी! जमीर खान ने बढ़ाई सियासी टेंशन

Ajmer Sharif Dargah News: कर्नाटक की सियासत में मुख्यमंत्री के पद को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है. वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कथित 'पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट' को लेकर खींचतान चरम पर पहुंच चुकी है. कर्नाटक में कई मंत्रियों के कार्यभार और उनके पद बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. पार्टी के कई विधायक बेहतर होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. इसको लेकर मंदिर, मस्जिद और दरगाहों में दुआओं का दौर शुरू हो चुका है.

इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार में आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में विशेष चादर पेश कर दुआ की गई. यह दुआ उन्हें कर्नाटक का डिप्टी सीएम बनने की कामना के साथ की गई. दुआ और चादरपोशी बेंगलुरु से आए सैय्यद खलील और शाबिर खान ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में पेश की.

जमीर अहमद खान कर्नाटक की सियासत में एक अहम मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं. वे चामराजपेट सीट से अब तक 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं. कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने अपना सियासी सफर जनता दल (एस) से शुरू किया था. जेड जमीर अहमद खान का शुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी नेताओं में होती है. उनकी प्रदेश के अल्पसंख्यकों और दूसरे समुदाय के लोगों में अच्छी पकड़ मानी जाती है.

अजमेर दरगाह में दुआ के दौरान ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर चढ़ाई गई. जहां जमीर अहमद खान के लिए कर्नाटक के अवाम के हक में भलाई करने के साथ उन्हें डिप्टी सीएम बनने के लिए दुआ मांगी गई. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि जमीर खान कर्नाटक की अवाम के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हैं और उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें डिप्टी सीएम बनते देखना चाहते हैं.

दुआ और चादरपोशी की रसम सैय्यद सलीम बन्ना के जरिए निभाई गई. उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ओर से तबर्रुक भी भेंट किया. इस मौके पर दरगाह के खादिम और कांग्रेस नेता भी मौके पर मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अजमेर दरगाह के खादिम सैय्यद सलीम बन्ना ने बताया कि जमीर खान का दरगाह में गहरा अकीदा है. वह हर बड़ी कामयाबी से पहले ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करवाते हैं. वहीं बेंगलुरु कांग्रेस नेता शाबिर खान ने कहा कि कर्नाटक के लोग जमीर खान को डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दरबार-ए-खास में दुआ की है. अजमेर शरीफ दरगाह में यह रस्म पूरे रिवायती अकीदत के साथ अदा की गई.

