मनी लॉन्ड्रिंग केस: दुबई कोर्ट ने अबू सबाह को 5 साल जेल और 358 करोड़ का जुर्माना ठोका
मनी लॉन्ड्रिंग केस: दुबई कोर्ट ने अबू सबाह को 5 साल जेल और 358 करोड़ का जुर्माना ठोका

Dubai Court on Indian Businessmen: दुबई की अपीली अदालत ने भारतीय बिजनेसमैन बलविंदर सिंह सहनी उर्फ़ अबू सबाह की सजा कड़ी कर दी है. सहनी को 5 साल की जेल, डिपोर्टेशन और 358 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है. सहनी पर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित हुआ.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:46 AM IST

अबू सबाह पर मनी लांड्रिंग केस में गिरी गाज
अबू सबाह पर मनी लांड्रिंग केस में गिरी गाज

Dubai News Today: दुबई की शानो-शौकत और महंगी खरीदारी से चर्चित भारतीय बिजनेसमैन बलविंदर सिंह सहनी उर्फ़ 'अबू सबाह' अब मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में बुरी तरह फंस गए हैं. दुबई की अपीली अदालत ने उनकी सजा और कड़ी कर दी है और अरबों रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है.

दरअसल, दुबई की अपीली अदालत ने भारतीय बिजनेसमैन बलविंदर सिंह सहनी उर्फ अबू सबाह की सज़ा और भी सख़्त कर दी है. अदालत ने सहनी और उनके साथियों को करीब 150 मिलियन दिरहम (लगभग 358 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने सहनी को दी गई 5 साल की जेल और 5 लाख दिरहम (करीब 1.19 करोड़ रुपये) का जुर्माना और सज़ा पूरी होने के बाद देश से बाहर निकालने (डिपोर्ट) का आदेश भी बरकरार रखा.

अदालत के मुताबिक, सहनी ने इस नेटवर्क को फाइनेंस करने में अहम भूमिका निभा. उन्होंने अपनी कंपनियों से 20 मिलियन दिरहम (करीब 47.7 करोड़ रुपये) निकाले और इस स्कीम में लगाया, जिसके बदले उन्हें भारीभरकम हिस्सेदारी भी मिली. यह पैसा दुबई के एक अपार्टमेंट और डिजिटल करेंसी (जैसे बिटकॉइन) के जरिए छिपाया गया है. परिवार के लोग अलग-अलग डिजिटल वॉलेट चलाकर इसमें शामिल थे.

सरकार का कहना था कि करीब 180 मिलियन दिरहम (429 करोड़ रुपये) की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, लेकिन जांच और कबूलनामे के आधार पर अदालत ने इसे 150 मिलियन दिरहम (358 करोड़ रुपये) माना. अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना भरने की जिम्मेदारी सभी दोषियों पर होगी और केस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान और कागजात जब्त कर लिए जाएं.

यह फैसला मई में आए उस आदेश के बाद है, जिसमें सहनी, उनके बेटे और 32 लोगों को शेल कंपनियों और फर्जी ट्रांसफर के जरिए अवैध तरीके से पैसे के लेनदेन का दोषी पाया गया था. सहनी पहले भी अपनी आलीशान खरीददारी को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. साल 2016 में उन्होंने 3 मिलियन दिरहम (करीब 787 करोड़ रुपये) खर्च करके '5' नंबर वाली कार की सिंगल डिजिट प्लेट खरीदी थी.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

