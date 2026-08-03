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उर्दू सहाफत में सलाम टीवी और ZEE ग्रुप का दबदबा, ई4एम ने कई नौजवान सहाफियों को एजाज से नवाजा

e4m Urdu Journalism 40 Under 40 Conclave: नई दिल्ली में मुनअकिद ई4एम उर्दू जर्नलिज्म 40 अंडर 40 कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स में सलाम टीवी और जी मीडिया ग्रुप के कई नौवजवान सहाफियों को नुमायां सहाफत के लिए एजाज से नवाजा गया. यह कामयाबी उर्दू सहाफत में जी ग्रुप के मजबूत किरदार और नौजवान सलाहियतों की बढ़ती हुई शिनाख्त को बयां करती है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 03, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:57 PM IST
उर्दू सहाफत में सलाम टीवी और ZEE ग्रुप का दबदबा, ई4एम ने कई नौजवान सहाफियों को एजाज से नवाजा
Image Credit: ई4एम उर्दू जर्नलिज्म 40 अंडर 40 कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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