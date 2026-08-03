/उर्दू सहाफत में सलाम टीवी और ZEE ग्रुप का दबदबा, ई4एम ने कई नौजवान सहाफियों को एजाज से नवाजा

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New Delhi News: उर्दू जुबान और सहाफत की खूबसूरत रिवायत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में जी मीडिया ग्रुप, सलाम टीवी और जी सलाम डिजिटल प्लेटफॉर्म का किरदार काबिल-ए-तारीफ रहा है. कई मंचों से इसकी पजीराई भी होती रहै, इसी कड़ी में जी सलाम के नौजवान सहाफियों ने एक बार फिर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया.
नई दिल्ली में मुनअकिद ई4एम उर्दू सहाफत 40 अंडर 40 कांफ्रेंस और एजाजिया प्रोग्राम में देशभर से उर्दू मीडिया से जुड़े सीनियर एडिटर, मुसन्निफ, पॉलिसी साज और उभरते हुए सहाफी एक मंच पर जुटे. पूरे दिन चली इस अहम नशिस्त में उर्दू सहाफत के मौजूदा हालात, उसकी साख, बदलते जमाने के साथ तालमेल और आने वाली नस्लों तक इसकी विरासत पहुंचाने जैसे अहम मसलों पर खुलकर गुफ्तगू हुई. इसके बाद 40 साल से कम उम्र के उन सहाफियों को एजाज़ से नवाजा गया, जिन्होंने उर्दू सहाफत में काबिल-ए-कद्र खिदमात अंजाम दी हैं.
कांफ्रेंस का आगाज सीनियर सहाफी, मुसन्निफ, शायर और अदाकार तहसीन मुनव्वर के खिताब से हुआ. उन्होंने अपने खिताब में आज के दौर में उर्दू मीडिया की अहमियत, उसकी नई सोच और बदलते वक्त के मुताबिक खुद को ढालने की जरूरत पर रौशनी डाली. इसके बाद "क्या उर्दू मीडिया आज भी अवाम की राय बनाता है?" मौज़ू पर एक पैनल चर्चा हुई. इसमें इस बात पर गौर किया गया कि क्या उर्दू अखबार और दूसरे जराए आज भी समाज की सोच और बहस को मुतास्सिर करने की ताकत रखते हैं.
कांफ्रेंस के अगले सेशन में "इंसाफ की जुबान : भारतीय अदालतों में उर्दू की मुस्तकिल मीरास" में अदालतों की जुबान और कानूनी इस्तलाहात पर उर्दू के गहरे असरात पर तफ्सीली गुफ्तगू की गई. एक खास बातचीत में दिल्ली हज कमेटी की सद्र कौसर जहां ने एक्सचेंज4मीडिया और बीडब्ल्यू बिजनेसवर्ल्ड के सीनियर एडिटर रुहैल अमीन के साथ मौजूदा दौर में उर्दू, पहचान और हुकूमत से जुड़े सवालों पर अपने ख्यालात का इजहार किया. इसके बाद आजाद सहाफी और मुसन्निफ रोहिनी सिंह का स्पेशल सेशन मुनअकिद किया गया. कांफ्रेंस का इख्तेताम "क्या उर्दू सहाफत नई नस्ल को अपनी तरफ रागिब कर सकती है?" के मौजू पर होने वाली गुफ्तगू के साथ हुआ.
तमाम सेशन में तकरीबन सभी मुकर्रिरीन की राय थी कि उर्दू सहाफत की साख और भरोसे पर कभी सवाल नहीं उठा, लेकिन इसके जरिये और अंदाज को वक्त के साथ बदलना जरूरी है. मुकर्रिरीन ने कहा कि उर्दू अखबारों और दूसरे मंचों को डिजिटल दुनिया में अपनी मौजूदगी और मजबूत करनी होगी. इसके साथ ही कारोबार और सरमाया-कारी जैसे मौजूआत पर बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने का भी मशवरा दिया गया, जिससे नए लोगों को इस जुबान से जोड़ा जा सके.
गुफ्तगू के दौरान यह भी कहा गया कि उर्दू की सेक्युलर और गंगा-जमुनी तहजीब की इमेज को नई ताकत के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है. तालीमी इदारों में उर्दू को एक इख्तियारी (ऑप्शनल) मजमून के तौर पर शुरू करने का मुतालबा भी उठा, जिससे नई नस्ल इस जुबान को सीखने और अपनाने के लिए रागिब हो. कांफ्रेंस में बार-बार यह बात दोहराई गई कि जुबान कभी खत्म नहीं होती, उसका जरिया बदलता है. हकीकत हमें बताती है कि क्या हुआ, जबकि जुबान यह समझाती है कि उसका मतलब क्या है? मुकर्रिरीन का कहना था कि उर्दू सहाफत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपने अंदाज-ए-गुफ्तगू और एडिटोरियल अंदाज में सोच-समझकर तब्दीली लानी होगी.
बीडब्ल्यू बिजनेसवर्ल्ड के सदर और चीफ एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया के बानी डॉ अनुराग बत्रा ने कहा कि उर्दू सहाफत हमेशा अपनी नफासत, खूबसूरत अंदाज-ए-बयां और गहराई के लिए पहचानी गई है. यही वजह है कि तकनीक, कारी और आमदनी के बदलते दौर के बावजूद लोगों का भरोसा इस पर बरकरार रहा. उन्होंने कहा कि आज जब हर न्यूज रूम डिजिटल दौर के मुताबिक खुद को बदल रहा है, तब उर्दू सहाफत की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह अपनी खूबसूरत जुबान और तहजीबी विरासत को संभालते हुए नई नस्ल से उसकी अपनी जुबान में बात करे. डॉ बत्रा के मुताबिक जिन नौजवान सहाफियों को एजाज़ से नवाजा गया है, वे इस बात की मिसाल हैं कि अच्छी जुबान कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि हर दौर में अपने नए कारी तलाश कर लेती है.
कांफ्रेंस के बाद मुनअकिद एज़ाज़िया तक़रीब में इस साल के ई4एम उर्दू सहाफत 40 अंडर 40 सम्मान पाने वाले सहाफियों का ऐलान किया गया. इस बार जी ग्रुप और जी सलाम के नौजवान सहाफियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और उन्हें कई जुमरों में उनके शानदार काम के लिए एजाज़ से नवाजा गया है. इसमें जी जम्मू-कश्मीर लद्दाख के आमिर एहसान को सम्मानित किया गया.
इसी तरह से देश के नंबर वन उर्दू चैनलों में शामिल सलाम टीवी से जुड़े असफहानी ख़ान, इरम खान, गुफरान सिद्दीकी, एमडी रजाउल्लाह, मोहम्मद दानिश, सहबा अली सैफी और शोएब सलमानी को भी उनके असरदार और अहम सहाफती काम के लिए एजाज़ से नवाजा गया. इन नौजवान सहाफियों की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उर्दू सहाफत की रिवायत मजबूत हाथों में है और उसका मुस्तकबिल भी पूरी तरह रौशन दिखाई देता है.