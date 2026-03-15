EC ने बंगाल की 294 सीटों पर फूंका चुनावी बिगुल; मुस्लिम वोट बैंक और 44 मुस्लिम विधायक पर टिकी नजर

West Bengal Assembly Election 2026: केंद्रीय चुनाव आयोग ने इतवार (15 मार्च) को पश्चिम बंगाल समेत देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की कुल 824 विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल से मतदान शुरू होगा और पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को खत्म होगा. इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम 4 मई को घोषित किया जाएगा.

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में हार जीत को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है. सियासी दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से कमर कस ली है. सबकी नजरे पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, क्योंकि यहां पर न सिर्फ 294 विधानसभा सीटें दांव पर होंगी, बल्कि 42 लोकसभा सीटें और 16 राज्यसभा सीटें हैं.

लोकसभा और राज्यसभा के 58 सदस्य केंद्र में किसी भी कानून को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि शनिवार से ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में रैली कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा. इसके तहत पहले चरण में 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा.

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ममता सरकार के इस दांव से बीजेपी चारो खाने चित!

पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या महत्वपूर्ण हैं. आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्रदेश 53 हजार से ज्यादा पुजारियों, मुअज्जिनों को मिलने वाले मासिक मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया है. सियासी जानकारों की मानें तो इस फैसले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के धुव्रीकरण की सियासत को भेदने की कोशिश की है. अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या और किन सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक है, जिन्हें साधने के लिए बीजेपी भी जद्दोजहद कर रही है.

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SIR के बाद पश्चिम बंगाल में घटे 8 फीसदी वोटर

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट और मुस्लिम वोटर्स को लेकर कई अहम तथ्य सामने आए हैं. राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद कुल वोटर्स की संख्या में बदलाव हुआ है, वहीं मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी चुनावी विश्लेषण में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं. सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि SIR के बाद पश्चिम बंगाल में कुल वोटर्स की संख्या लगभग 7,04,59,285 (करीब 7.04 करोड़) रह गई है. इससे पहले राज्य में कुल वोटर्स की संख्या 7,66,37,529 (करीब 7.66 करोड़) थी. यानी इस संशोधन के बाद करीब 62 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जो लगभग 8 फीसदी की कमी मानी जा रही है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटर लिस्ट से नाम हटने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. इनमें मृत मतदाता, दूसरे राज्य या इलाके में शिफ्ट हो चुके लोग, डुप्लीकेट नाम और रिकॉर्ड में त्रुटियां या सत्यापन न होना जैसी वजहें शामिल हैं. इसके अलावा करीब 60 लाख वोटर्स अभी "अंडर एडजुडिकेशन" कैटेगरी में हैं, यानी उनके मामलों की जांच अभी जारी है.

वहीं, अगर धर्म के आधार पर वोटर्स की बात करें तो पश्चिम बंगाल में SIR के बाद विधानसभा-वार मुस्लिम वोटर्स की सटीक आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है. चुनाव आयोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में धर्म के आधार पर डेटा जारी नहीं करता. इसलिए 2026 के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की सही संख्या आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है.

किनती सीटों पर मुस्लिमों की संख्या है निर्णायक?

हालांकि जनसांख्यिकीय और चुनावी विश्लेषण के आधार पर कुछ अनुमान जरूर सामने आते हैं. आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम लगभग 27 से 30 फीसदी के बीच माने जाते हैं. राज्य में करीब 2.4 से 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं. सियासी विश्लेषकों के मुताबिक, मुस्लिम वोटर्स का असर राज्य की कई विधानसभा सीटों पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, जिनमें से करीब 85 सीटें मुस्लिम बहुल या मुस्लिम-निर्णायक मानी जाती हैं. इसके अलावा लगभग 112 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां मुस्लिम वोट चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. राज्य के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी का फीसदी काफी ज्यादा है. इनमें मुर्शिदाबाद में लगभग 66 फीसदी, मालदा में करीब 51 फीसदी, उत्तर दिनाजपुर में लगभग 50 फीसदी, बीरभूम में करीब 37 फीसदी और दक्षिण 24 परगना में लगभग 35 फीसदी मुस्लिम आबादी है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में 15 फीसदी है मुस्लिम प्रतिनिधित्व

कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट करीब 30 फीसदी के आसपास माना जाता है और चुनावी विश्लेषण के मुताबिक करीब 85 से 110 विधानसभा सीटों पर यह वोट बैंक चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है. 2021 में पश्चिम बंगाल 44 मुस्लिम विधायक जीतकर कोलकाता पहुंचे थे, यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगभग 15 फीसदी है. इनमें से अकेले 42 विधायक TMC के हैं.

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