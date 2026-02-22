SIR प्रक्रिया के बाद 1.70 करोड़ वोटर गायब; चुनाव आयोग ने कई राज्यों के वोटर को लेकर जारी किये चौंकाने वाले आंकड़े

SIR Controversy: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 1.70 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की संख्या घट गई है. यह जानकारी शनिवार (21 फरवरी) को जारी आधिकारिक डेटा में सामने आई.

चुनाव आयोग की ओर से चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया अभी भी जारी है और इसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट और सटीक बनाना बताया जा रहा है. हालांकि, SIR प्रक्रिया के के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मुसलमानों के नाम हटाने के आरोप सामने आए. कई जगहों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर नाम हटाने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए. इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आई.

वहीं, चुनाव आयोग के जरिये SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और केरल समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मतदाताओं से जुड़ी हुई जानकारी शेयर की है.

इन आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल 27 अक्टूबर को जब SIR प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 21.45 करोड़ से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड थे. हालांकि इस हफ्ते फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिश होने के बाद यह संख्या घटकर 19.75 करोड़ रह गई है. यानी कुल मिलाकर 1.70 करोड़ से अधिक मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और इसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करने के मकसद से की जा रही है. इसमें मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों या अन्य वजहों से अयोग्य पाए गए नामों की पहचान कर लिस्ट से हटाया जाता है. हालांकि जारी डेटा में सिर्फ संख्यात्मक बदलावों की जानकारी दी गई है और प्रक्रिया के दौरान किए गए विशिष्ट मामलों का विस्तृत विवरण अलग-अलग राज्यों के स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

आयोग की तरफ से बताया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया वर्तमान समय में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है. इस व्यापक प्रक्रिया में करीब 60 करोड़ मतदाता शामिल हैं. चुनाव आयोग के अधिकारी इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर करने का दावा कर रहे हैं, जिसमें घर-घर सत्यापन, दावे-आपत्तियों की जांच और फाइनल लिस्ट का प्रकाशन शामिल है.अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद संबंधित राज्यों में अपडेटेड डेटा लागू किया गया है और आगे भी वोटर लिस्ट में संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया जारी रहेगी.

