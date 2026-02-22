Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3119013
Zee SalaamIndian MuslimSIR प्रक्रिया के बाद 1.70 करोड़ वोटर गायब; चुनाव आयोग ने कई राज्यों के वोटर को लेकर जारी किये चौंकाने वाले आंकड़े

SIR प्रक्रिया के बाद 1.70 करोड़ वोटर गायब; चुनाव आयोग ने कई राज्यों के वोटर को लेकर जारी किये चौंकाने वाले आंकड़े

Name Deletion from Voter List Data: चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. आयोग के मुताबिक, नौ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता कम हो गए हैं. चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट अपडेट करना मकसद बता रहा है, जबकि कई राज्यों में नाम हटाने, खासकर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर, आरोप तेज हो गए हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 22, 2026, 06:12 PM IST

Trending Photos

SIR के बाद 9 राज्यों से 17 मिलियन वोटर गायब (प्रतीकात्म एआई तस्वीर)
SIR के बाद 9 राज्यों से 17 मिलियन वोटर गायब (प्रतीकात्म एआई तस्वीर)

SIR Controversy: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 1.70 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की संख्या घट गई है. यह जानकारी शनिवार (21 फरवरी) को जारी आधिकारिक डेटा में सामने आई.

चुनाव आयोग की ओर से चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया अभी भी जारी है और इसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट और सटीक बनाना बताया जा रहा है. हालांकि, SIR प्रक्रिया के के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मुसलमानों के नाम हटाने के आरोप सामने आए. कई जगहों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर नाम हटाने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए. इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आई. 

यह भी पढ़ें: मक्का में पैदा होने वाला भारतीय जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री बने

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, चुनाव आयोग के जरिये SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और केरल समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मतदाताओं से जुड़ी हुई जानकारी शेयर की है.

इन आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल 27 अक्टूबर को जब SIR प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 21.45 करोड़ से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड थे. हालांकि इस हफ्ते फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिश होने के बाद यह संख्या घटकर 19.75 करोड़ रह गई है. यानी कुल मिलाकर 1.70 करोड़ से अधिक मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और इसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करने के मकसद से की जा रही है. इसमें मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों या अन्य वजहों से अयोग्य पाए गए नामों की पहचान कर लिस्ट से हटाया जाता है. हालांकि जारी डेटा में सिर्फ संख्यात्मक बदलावों की जानकारी दी गई है और प्रक्रिया के दौरान किए गए विशिष्ट मामलों का विस्तृत विवरण अलग-अलग राज्यों के स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

आयोग की तरफ से बताया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया वर्तमान समय में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है. इस व्यापक प्रक्रिया में करीब 60 करोड़ मतदाता शामिल हैं. चुनाव आयोग के अधिकारी इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर करने का दावा कर रहे हैं, जिसमें घर-घर सत्यापन, दावे-आपत्तियों की जांच और फाइनल लिस्ट का प्रकाशन शामिल है.अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद संबंधित राज्यों में अपडेटेड डेटा लागू किया गया है और आगे भी वोटर लिस्ट में संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के ऐतिहासिक मस्जिदों के रखरखाव जिम्मेदारी किसकी? ASI ने झाड़ा पल्ला, RTI से खुली पोल

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsvoter list updateSIR Controversymuslim news

Trending news

Delhi news
SIR प्रक्रिया के बाद 1.70 करोड़ वोटर गायब; EC ने 9 राज्यों के जारी किए चौंकाने वाले
Delhi news
दिल्ली के ऐतिहासिक मस्जिदों के रखरखाव जिम्मेदारी किसकी? ASI ने झाड़ा पल्ला
Gujarat news
अरब सागर में हाई-वोल्टेज एक्शन! 5 करोड़ की सिगरेट संग 4 ईरानियन गिरफ्तार
jammu kashmir news
Opinion: कागज पर बजट, जमीन पर संकट; JK में 18% योगदान, बाढ़ से बिगड़ा समीकरण
muslim news
दो मुस्लिम युवकों ने गाय को पहनाई टोपी, भावनाएँ भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज
Uttar Pradesh news
तरावीह की नमाज पर शिया-सुन्नी विवाद, रमजान के महीने में मस्जिद में लगा ताला
muslim news
BJP ने मुस्लिम छात्रों का आरक्षण किया खत्म, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
muslim news
कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश,बुलडोजर माफिया के खिलाफ मुसलमानों का विरोध
muslim news
मक्का में पैदा होने वाला भारतीय जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री बने
Pakistan Attack Afghanistan
पाकिस्तान से बदला लेगा तालिबान, एयरस्ट्राइक में 17 अफगानियों की मौत से बढ़ा तनाव