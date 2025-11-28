Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3021734
Zee SalaamIndian Muslim

उत्तर प्रदेश के लोग नहीं करवा पा रहे हैं SIR में नाम दर्ज, सांसद जिया उर रहमान ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग

Uttar Pradesh SIR News: उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए यहां SIR प्रक्रिया पूरा करने के लिए कम से कम तीन महीने का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:12 PM IST

Trending Photos

उत्तर प्रदेश के लोग नहीं करवा पा रहे हैं SIR में नाम दर्ज, सांसद जिया उर रहमान ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग

Uttar Pradesh SIR News: बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी शुरू से ही SIR का विरोध कर रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मांग की है कि SIR प्रक्रिया के लिए कम से कम 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क भी SIR के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया पूरा करने के लिए कम से कम तीन महीने का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसा कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि SIR प्रक्रिया पूरे तीन महीने का अतिरिक्त समय दी जाए. सांसद जिया उर रहमान बर्क ने अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया. 

सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहां 25 करोड़ लोगों की आबादी है. सांसद जिया उर रहमान ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा UP में SIR के लिए प्रस्तावित समय बहुत कम है. उन्होंने कहा कि इतने कम समय में SIR प्रक्रिया को पूरा करना मुश्किल है. इसके साथ ही उन्होंने जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को पूरा करने की योजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नजदीक नहीं है, फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि कम समय में SIR करने की कोशिश की जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सांसद जिया उर रहमान ने कहा कि SIR में सहयोग के लिए हमने खुद लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है. उन्होंने अपील की कि अन्य जनप्रतिनिधि भी SIR के कार्य में जनता का सहयोग करें. उन्होंने मांग की कि SIR का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ताकि जनता का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह सके.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh SIR Newsminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh SIR News
UP के लोग नहीं करवा पा रहे हैं SIR में नाम दर्ज,जिया उर रहमान ने ECI से की बड़ी मांग
Assam news
असम: बहुविवाह बैन बिल पास; मुस्लिमों से लेकर विपक्ष तक तगड़ा विरोध, जानें क्या कहा?
Donald Trump
Hijab में लिपटी रहती है, भाई से की शादी; इलहान उमर पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान
West Bengal news
आधार कार्ड वाला बाप बोला, मेरा नहीं है कोई रिश्ता; BDO के पास पहुंची अनोखी गुहार
siwan Crime Case
प्यार में बच्चे और पति छोड़ने को तैयार थी शाहनाज, प्रेमी सलमान ने उतारा मौत के घाट
Srinagar
Srinagar Police का बड़ा एक्शन, जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी
Ziur Rahman barq
Ziur Rahman Barq को राहत बरकरार; संभल हिंसा मामले में कोर्ट का आदेश
Palestine news
Al Aqsa के कंपाउंड में यहूदियों के घुसने पर मचा बवाल; IDF की शह पर की धार्मिक रस्में
Brahmos
India से सुपरसोनिक मिसाइल लेगा ये मुस्लिम देश, Opt. सिंदूर में बटोरी थी सु्र्खियां
Pakistan News
इमरान खान की मौत की चर्चाएँ तेज, बेटे कासिम की सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल