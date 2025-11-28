उत्तर प्रदेश के लोग नहीं करवा पा रहे हैं SIR में नाम दर्ज, सांसद जिया उर रहमान ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग

Uttar Pradesh SIR News: उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए यहां SIR प्रक्रिया पूरा करने के लिए कम से कम तीन महीने का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh SIR News: बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी शुरू से ही SIR का विरोध कर रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मांग की है कि SIR प्रक्रिया के लिए कम से कम 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क भी SIR के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया पूरा करने के लिए कम से कम तीन महीने का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसा कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि SIR प्रक्रिया पूरे तीन महीने का अतिरिक्त समय दी जाए. सांसद जिया उर रहमान बर्क ने अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहां 25 करोड़ लोगों की आबादी है. सांसद जिया उर रहमान ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा UP में SIR के लिए प्रस्तावित समय बहुत कम है. उन्होंने कहा कि इतने कम समय में SIR प्रक्रिया को पूरा करना मुश्किल है. इसके साथ ही उन्होंने जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को पूरा करने की योजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नजदीक नहीं है, फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि कम समय में SIR करने की कोशिश की जा रही है.
सांसद जिया उर रहमान ने कहा कि SIR में सहयोग के लिए हमने खुद लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है. उन्होंने अपील की कि अन्य जनप्रतिनिधि भी SIR के कार्य में जनता का सहयोग करें. उन्होंने मांग की कि SIR का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ताकि जनता का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह सके.