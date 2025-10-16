Advertisement
TN Seshan के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाना चाहता है चुनाव आयोग

Election Commission on Burqa Voters: चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान बुर्का और घूंघट पहनने वाली महिलाओं की जांच का आदेश दिया है. आयोग के इस आदेश पर बवाल मचा हुआ है. इस बीच इलेक्शन कमीशन ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के आदेश का हवाला दिया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:55 PM IST

Election Commission on Burqa Voters: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान बुर्का और घूंघट पहनने वाली महिलाओं की जांच का आदेश दिया है. इस आदेश का देशव्यापी विरोध हो रहा है और चुनाव आयोग को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच, चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के आदेश का हवाला देते हुए साफ किया कि बुर्का और घूंघट पहनकर मतदान करने आने वाली सभी महिलाओं की जांच की जाएगी. 

इलेक्शन कमीशन ने आज साफ किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन द्वारा साल 1994 में लागू किए गए ‘पर्दानशीन’ (बुरका पहनने वाली) महिलाओं से जुड़े नियमों को पूरी सख्ती से लागू करेगा. EC ने साल 1994 के उस आदेश का जिक्र किया है, जिसका शीर्षक था,  “राज्य विधानसभा चुनाव 1994 - महिला मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधा.” आयोग ने कहा कि वह बिहार में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के 1994 के फैसलों को लागू कर रहा है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल,  टी.एन. शेषन ने 1994 के विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए थे. उन्होंने निर्देश दिया था कि मतदान केंद्रों पर ऐसी महिलाओं की पहचान और सुरक्षा के लिए महिला स्टाफ की व्यवस्था की जाए, ताकि वे बिना झिझक अपना वोट डाल सकें. उस आदेश में कहा गया था कि मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और प्रेसीडिंग ऑफिसर इस बात के ज़िम्मेदार होंगे कि महिला मतदाताओं के लिए उचित व्यवस्था की जाए और मतदान केंद्र पर महिला कर्मचारी मौजूद हों.

किसने चुनाव आयोग पर कसा तंज
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पर्दानशीन महिलाओं के लिए टी.एन. शेषन के 1994 के आदेश को लागू कर बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है. पत्रकार शम्स अजीज के मुताबिक, बुर्का और घूंघट वाली महिलाओं के लिए दिए गए निर्देश सराहनीय हैं और यह महिलाओं के मतदान अधिकार को सुनिश्चित करता है. हालांकि, शम्स अजीज ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को टी.एन. शेषन के अन्य फैसलों को भी अपनाना चाहिए, ताकि चुनाव में पारदर्शिता बढ़े और आयोग पर किसी प्रकार के सवाल न उठें. इससे बिहार में टी.एन. शेषन जैसी निष्पक्ष और सख्त चुनाव प्रक्रिया को लागू किया जा सकेगा.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

