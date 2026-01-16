NAAC फर्जीवाड़ा और पैसों की लेयरिंग, अल-फलाह केस में ED की चार्जशीट से बड़ा खुलासा

Advertisement
ED Action on Al Falah University Chairman: लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट केस के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है. इसी कड़ी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:00 PM IST

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Al Falah University Case: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने बीते साल 10 नवंबर 2025 को आतंकियों ने कार में विस्फोट किया था. इस घटना में कई बेगुनाहों की मौत हो गई थी. घटना के बाद मशहूर अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के निशाने पर है. इस वारदात को अंजाम देने वाले कई आरोपियों का ताल्लुक इसी यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है. इससे जुड़े मामले में शुक्रवार (16 जनवरी) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की.

ई़डी ने शुक्रवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है. इस तरह इस केस में कुल आरोपियों की संख्या दो हो गई है.

एजेंसी के मुताबिक, इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी. इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) से मान्यता होने का झूठा दावा किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया है कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच के दौरान कुछ संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है.

इससे पहले ईडी ने अदालत को जानकारी दी थी कि जवाद अहमद सिद्दीकी को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह ट्रस्ट उस यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ी शैक्षणिक संस्थाओं को नियंत्रित करता है. ईडी की कार्रवाई क्राइम ब्रांच के एफआईआर के बाद हुई. एफआईआर में आरोप है कि यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थानों ने समाप्त हो चुकी NAAC मान्यता को झूठे तौर पर प्रचार प्रसास किया.

ईडी का यह भी आरोप है कि नियामकीय मान्यता से जुड़े दावे गढ़े गए थे, ताकि छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया जा सके और इसी झूठ के आधार पर दाखिले लेकर फीस वसूली जा सके. अदालत ने पाया कि एजेंसी के वित्तीय विश्लेषण के मुताबिक, उस सेशन में इकट्ठा की गई रकम कथित गलत दावों से जुड़ी हुई दिखाई देती है और इस वजह से वह PMLA के तहत 'अपराध की आय' के दायरे में आती है.

कई जगहों पर की गई तलाशी के दौरान नकदी, डिजिटल उपकरण और वित्तीय दस्तावेज बरामद किए गए. ईडी ने अदालत को बताया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट कथित तौर पर आरोपी के परिवार से जुड़ी संस्थाओं को दे दिए गए थे. एजेंसी ने यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बड़े वित्तीय फैसलों को मंजूरी देने में सिद्दीकी की भूमिका थी. ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पैसों के लेनदेन को छिपाने के लिए जुड़े हुए संस्थानों के जरिए फंड्स की 'लेयरिंग' की गई.

इससे पहले अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कस्टडी में भेजते हुए अदालत ने अहम टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा कि था कि ईडी ने आगे की 'अपराध के आय' का पता लगाने, संपत्तियों को इधर-उधर किए जाने से रोकने और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ से बचाने के लिए पूछताछ की जरूरत है.

अदालत ने यह भी कहा था कि गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा है और आरोपी के भागने की भी आशंका हो सकती है. हालांकि, सिद्दीकी के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा था कि उनका मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहा है, लेकिन अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कस्टोडियल पूछताछ को जरूरी बताया था.

यह भी पढ़ें: अलवर में मुसलमानों पर शिकंजा, SIR में हजारों के खिलाफ दर्ज की गई फर्जी आपत्तियां!

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

Delhi newsAl Falah UniversityED actionmuslim news

