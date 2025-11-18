Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3008394
Zee SalaamIndian Muslim

अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ED का छापा, संस्थान से जुडे़ बैंक खातों की होगी फॉरेंसिक ऑडिट

ED Raid on Al-Falah University: दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है. आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:17 AM IST

Trending Photos

अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ED का छापा, संस्थान से जुडे़ बैंक खातों की होगी फॉरेंसिक ऑडिट

ED Raid on Al-Falah University: दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है. मंगलवार (18 नवंबर) की तड़के सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है. जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन-देन, यूनिवर्सिटी के फंड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी एंगल की जांच कर रही है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन-देन को संभालने वाले लोगों तक भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं. अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 9 कंपनियों पर जांच एजेंसियों ने फोकस किया है. जांच में एक ही पते (ऐड्रेस) पर 9 कंपनियों के रजिस्टर होने का खुलासा हुआ है. जांच में यह भी पता चला है कि कागज पर तो 9 कंपनियां दिखाए गए हैं, लेकिन असल में ये 9 कंपनियां नहीं है. हालांकि इन आरोपों पर जांच एजेंसियों की तरफ से अभीतक आघिकारिक रिपोर्ट या बयान सामने नहीं आई है. 

केंद्र सरकार ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बैंक खातों का फोरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है. इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी शामिल है. बता दें कि दिल्लि के लालकिला मैट्रो स्टेशन के नजदीक कार बम ब्लास्ट का दोषी डॉ. उमर-उन-नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रिसर्च के आधिकारिक कामों के लिए जुड़ा हुआ था. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि दिल्ली कार ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मील शकील को हिरासत में लिया गया. मुजम्मील के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक (अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किए गए. इस घटना के बाद कई डॉक्टर गिरफ्तार किए गए और आतंकवाद का नया मोड्यूल सामने आया, जिसे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कहा गया. अब जांच एजेंसियां अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थान और लोगों की बारीकी से जांच कर रही है. 

अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद में है, जो 70 एकड़ जमीन पर हुई हुई है. दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद AIU (Association of Indian Universities) इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी. बता दें कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2014 में हुई, जहां मेडिकल, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज से जुड़े कई कोर्सेज कराए जाते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Delhi NewsED Raid Falah Universityminority newsToday News

Trending news

Delhi News
सरकार के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी; एक साथ 25 ठिकानों पर ED का छापा
Saudi Arab News
सऊदी अरब में पकड़े गए दुश्मन देश के हजारों अवैध घुसपैठिए, होगी बड़ी कार्रवाई
Delhi police against Umar Khalid Bail Petition
उमर खालिद, शरजील इमाम की ज़मानत पर आज फिर SC में सुनवाई; क्या मिलेगी कैद से आज़ादी?
UN agaisnt Sheikh Hasina death sentence
शेख हसीना के समर्थन में UN, फांसी की सजा पर भड़के एंटोनियो गुटेरेस
UP News
संभल में रिपीट होगी फतेहुपर स्टोरी? जामा मस्जिद में परिक्रमा के लिए अड़ा हरि हर सेना
UP News
रोहिणी के आरोप के बाद चर्चा में रमीज नेमत, अब कौशांबी में दर्ज हुआ हत्या का केस
UP News
स्लो Ummeed Portal ने UP शिया वक्फ बोर्ड की बढ़ाई टेंशन, 90% संपत्ति नहीं हुई दर्ज
UP News
अखलाक के कातिलों को बचाने का सरकार का खतरनाक तर्क; मनमानी को बताया 'सामाजिक सद्भाव'!
Nigeria News
फिर हिला नाइजीरिया! बोर्डिंग स्कूल पर आतंकी हमला, 25 छात्राएं ले गए बंदूकधारी
UP News
रायबरेली में नफरत पर भारी पड़ी मोहब्बत; एक ही मंच पर हुआ हिंदू शादी-मुस्लिम निकाह