/टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ को लेकर ED का बड़ा एक्शन, 5 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी

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ED Raid On Terror Funding Network: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरुवार (16 जुलाई) को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में 13 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई टेरर फंडिंग और गैरकानूनी घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई है. ये छापे आज सुबह 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002' के तहत संदिग्धों के ठिकानों पर मारे गए. ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस की टीम ने सूबे की पुलिस के साथ मिलकर जिन जगहों पर तलाशी ली, उनमें नई दिल्ली में बाटला हाउस और मदनपुर खादर; उत्तर प्रदेश में सहारनपुर; महाराष्ट्र में रायगढ़; और पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद शामिल हैं.
ED की टीम ECIR नंबर ECIR/LKZO/14/2024 के सिलसिले में मदनपुर खादर में 'सन शाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी', नॉर्थ 24 परगना में 'कबीरबाग मिल्लत एकेडमी' और 'हरोरा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम' जैसे इदारों के साथ-साथ कुछ संदिग्ध शख्सों के ठिकानों की भी तलाशी ले रही है. ऑफिसर्स ने बताया कि यह मामला उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) द्वारा दर्ज की गई एक FIR से शुरू हुआ है. यह FIR एक ऐसे संगठित सिंडिकेट के बारे में है जो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए नकली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्हें बसाने में मदद करने में शामिल था.
कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और इदारों पर लगे विदेशी चंदा लेने और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के इल्जाम!
मामले की जानकारी रखने वाले ऑफिसर्स ने कहा, "शुरुआती जांच से एक गहरे वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और इदारे शामिल हैं. ये इदारे कथित तौर पर भारी तादाद में विदेशी चंदा ले रहे थे और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उस पैसे को कई बैंक अकाउंट, 'म्यूल अकाउंट' और कई चरणों वाले ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए इधर-उधर कर रही थीं." ED की जांच में संदिग्ध लाभार्थियों को कैश निकालने और छोटी रकम ट्रांसफर करने का भी पता चला है.