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टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ को लेकर ED का बड़ा एक्शन, 5 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी

ED Raid On Terror Funding Network: ईडी ने टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में 13 स्थानों पर छापेमारी की। जांच में कुछ संस्थाओं पर विदेशी चंदे के गलत इस्तेमाल और रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद के इल्जामों की पड़ताल की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 16, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:56 AM IST
टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ को लेकर ED का बड़ा एक्शन, 5 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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