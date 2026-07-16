/टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ को लेकर ED का बड़ा एक्शन, 5 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी

ED Raid On Terror Funding Network: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरुवार (16 जुलाई) को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में 13 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई टेरर फंडिंग और गैरकानूनी घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई है. ये छापे आज सुबह 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002' के तहत संदिग्धों के ठिकानों पर मारे गए. ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस की टीम ने सूबे की पुलिस के साथ मिलकर जिन जगहों पर तलाशी ली, उनमें नई दिल्ली में बाटला हाउस और मदनपुर खादर; उत्तर प्रदेश में सहारनपुर; महाराष्ट्र में रायगढ़; और पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद शामिल हैं.