मदरसा टीचर के घर पर ED की छापेमारी; पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मिल्लत नगर में मदरसा टीचर शमशुल हुदा के अस्थाई घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी चल रही है. लखनऊ से 3-4 गाड़ियों में आए ED के अधिकारियों ने मदरसा टीचर शमशुल हुदा के अस्थाई घर पर छापेमारी की और वे छानबीन करने में लगे हुए हैं. बता दें की मदरसा टीचर शमशुल हुदा ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी अवैतनिक वेतन और सेवानिवृत्ति का लाभ लिया था, वर्ष 2013 में शमशुल हुदा ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी. इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आजमगढ़ जिले के उस मदरसे की 78 वर्ष पुरानी मान्यता को रद्द करते हुए कई अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की भी थी.

आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में दारूल ओलूम अहले सुन्नत अशरफिया मिस्बाहुल ओलूम के मदरसा में 12 जुलाई 1984 को शमशुल हुदा शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था. वह ब्रिटेन गया जहां 2013 में उसने वहां की नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन वह भारत के मदरसे से वेतन लेता रहा. उसने मदरसे से 31 जुलाई 2017 तक वेतन लिया. विभागीय मिलीभगत से उसे अनियमित चिकित्सा अवकाश स्वीकृत होते रहे.

लगभग 16.55 लाख रुपये वेतन उसने अवैध रूप से प्राप्त किये, इसके बाद उसे 2017 में उसे VRS दे दी गई. हालांकि इस मामले का खुलासा 2022 में जब हुआ जिसमें जांच में दोषी पाए जाने पर 4 अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है. बता दें की शमशुल हुदा जो संतकबीरनगर जिले के रहने वाला एटीएस की रिपोर्ट पर संतकबीरनगर के खलीलाबाद में उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई थी. इस मौलाना शमशुल हुदा का पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आया था.

Add Zee News as a Preferred Source

शमशुल हुदा पर आरोप है कि उसने विदेशी फंडिंग से मदरसा का संचालन किया और भारत में कट्टरपंथी नेटवर्क को संचालित करने का मॉड्यूल तैयार किया था. संतकबीर नगर के साथ-साथ फिलहाल आजमगढ़ में भी ED की छापेमारी कर जांच अब तेज हो गई है.