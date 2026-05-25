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Zee SalaamIndian Muslimशरीयत की आड़ में नोहेरा शेख ने ठगे 6000 करोड़, लाखों मुसलमानों के भरोसे का किया खून!

शरीयत की आड़ में नोहेरा शेख ने ठगे 6000 करोड़, लाखों मुसलमानों के भरोसे का किया खून!

ED action on Nowhera Shaikh Case: हीरा ग्रुप घोटाले में ईडी नोहेरा शेख को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच एजेंसी के मुताबिक, नोहेरा ने उन लाखों मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खेलकर करीब 6000 करोड़ रूपये की ठगी की. इस मामले में करीब 1.7 लाख से ज्यादा इंवेस्टर्स प्रभावित हुए और संपत्तिया जब्त की हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 25, 2026, 11:39 PM IST

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नोहेरा शेख ने लाखों मुसलमानों के भरोसे का कर दिया फोन (फोटो)
नोहेरा शेख ने लाखों मुसलमानों के भरोसे का कर दिया फोन (फोटो)

Heera Group Scam: देश में करोड़ों रुपये की ठगी के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार जांच एजेंसियों के सामने जो कहानी आई है, उसने हर किसी को चौंका दिया. लोगों के मजहबी जज्बात और भरोसे को आधार बनाकर ऐसा जाल बुना गया, जिसमें लाखों लोग अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे. जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किये हैं.

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा निशाना वे मुसलमान बने, जो शरीयत के नियमों के तहत ब्याज से बचने की कोशिश करते थे. इसी भरोसे का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपये की कथित ठगी को अंजाम दिया गया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में सामने आया है कि इस कथित धोखाधड़ी का मुख्य चेहरा हैदराबाद की रहने वाली नोहेरा शेख थी. 

नोहेरा शेख पर आरोप है कि उसने अपने परिवार और साथियों के साथ मिलकर लोगों को ऐसे इंवेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए तैयार किया, जिनमें हर साल 36 फीसदी तक मुनाफे का वादा किया जाता था. जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ ही सालों में लोगों से 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम इकट्ठा कर ली गई.

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जांच एजेंसी का कहना है कि शुरुआत में इंवेस्टर्स को मुनाफा देकर भरोसा मजबूत किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में पैसा लगाएं. लेकिन बाद में बड़ी संख्या में लोग अपनी जमा रकम वापस नहीं पा सके. बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख 70 हजार लोगों की जमा पूंजी इस कथित धोखाधड़ी में फंस गई.

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नोहेरा शेख को पिछले हफ्ते गुरुग्राम के एक होटल से गिरफ्तार किया गया. वह एक महीने से ज्यादा समय से फरार चल रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करते हुए उसे सरेंडर करने का आदेश दिया था. जांच एजेंसी के मुताबिक, नोहेरा ने अदालतों और जांच एजेंसियों को कई बार गुमराह करने की कोशिश भी की. यहां तक कि उसने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया कि उसने हैदराबाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में लेने से इनकार कर दिया.

जांच में यह भी सामने आया कि उसके कब्जे और नियंत्रण वाली 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. अब इन संपत्तियों को बेचकर पीड़ितों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया चल रही है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे और बाद में ED के जरिये जब्त की गई संपत्तियों को पीड़ितों को राहत देने के लिए बेचने का निर्देश भी दिया गया.

हालांकि, जांच एजेंसी के मुताबिक नोहेरा शेख और उसके साथियों ने कई हलफनामे और दावे दाखिल कर संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया को लगातार धीमा करने की कोशिश की. मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब उसके एक साथी ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर अदालत के आदेशों को प्रभावित करने की कोशिश की. वह शख्स "कल्याण बनर्जी" नाम का इस्तेमाल कर रहा था और उसे इसी साल जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया.

ED ने साल 2024 में नोहेरा शेख के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. इस दौरान 12 गाड़ियां बरामद की गईं, जिनमें कई महंगी विदेशी गाड़ियां शामिल थीं. साथ ही करीब 92 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए थे. अब इस पूरे मामले को देश के बड़े आर्थिक घोटालों में से एक माना जा रहा है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे और कितने लोगों की रकम अभी भी फंसी हुई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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