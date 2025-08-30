मुस्लिम नौजवान सड़क पर बेच रहा था अंडे तो हटवा दिया ठेला; बचाव में खड़ा हुआ ये हिन्दू नेता!

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर शहर में एक अंडे के ठेले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. ज्ञान विहार कॉलोनी में पिछले डेढ़ साल से आरिफ मोहम्मद अपना अंडे का ठेला लगाकर बेच रहा था. आरिफ का इल्जाम है कि वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर के पति अरविंद पाराशर उन्हें आए दिन परेशान करता था और ठेला हटाने की धमकी देता था.

आरिफ का कहना है कि वह लंबे वक्त से सड़क किनारे ठेला लगाते आ रहे हैं और इसी से उनका परिवार पलता है. लेकिन, अरविंद पाराशर बार-बार उन्हें नॉन-वेंडिंग ज़ोन का हवाला देकर हटाने की कोशिश करते हैं. जबकि उसी जगह पर और भी कई ठेले नियमित रूप से लगे रहते हैं, जिन्हें हटाने की बात नहीं की जाती. आरिफ का इल्जाम है कि यह भेदभावपूर्ण रवैया है और उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है.

हिंदू नेता ने किया आरिफ का बचाव

मामला इतना बढ़ गया है कि एक राजनीतिक दल के नेता भी इसमें कूद पड़े हैं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के जिला संयोजक आशीष सोनी भी आरिफ के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने कहा कि किसी मेहनतकश व्यक्ति को सिर्फ़ इसलिए परेशान करना कि वह किसी ख़ास जगह पर ठेला लगाता है, पूरी तरह से अनुचित है. उन्होंने जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर अरविंद पाराशर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है. आशीष सोनी का कहना है कि यह भेदभाव और अनुचित व्यवहार का मामला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

पार्षद ने दी सफाई

इस बीच, पार्षद प्रतिभा पाराशर ने इस विवाद पर अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि आरिफ जिस जगह पर ठेला लगाता है, उसके पीछे एक खाली प्लॉट है. लोग अक्सर वहां शराब पीकर उत्पात मचाते हैं. ऐसे माहौल में ठेला लगाना सुरक्षित नहीं है और इससे इलाके की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि आरिफ को किसी और जगह ठेला लगाने की सलाह दी गई थी, लेकिन कुछ लोग बेवजह इस छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं.