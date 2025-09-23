Egypt: मां की भूख हड़ताल और ब्रिटेन का दबाव, ऐसे मिली इस मुस्लिम एक्टिविस्ट को रिहाई
Egyptian Activist Alaa Abd el-Fattah News: मिस्र-ब्रिटिश एक्टिविस्ट आला अब्देल फत्ताह को जेल से रिहा किया गया है. वह कई सालों से फेक न्यूज मामले में जेल में थे. इससे पहले उन्हें बिना इजाज़त के एहतेजाज करने के आरोप में जेल में रखा गया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 23, 2025, 10:23 AM IST

Alaa Abd el-Fattah: मिस्र-ब्रिटिश एक्टिविस्ट आला अब्देल फत्ताह को जेल से रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी के जरिए उन्हें और पांच अन्य कैदियों को माफी देने के एक दिन बाद हुई है.

मिस्र के फेमस राजनीतिक कैदी थे फत्ताह

43 वर्षीय अब्देल फत्ताह को मिस्र का सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदी माना जाता है. वे अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा जेल के अंदर और बाहर बिताते रहे हैं. सिसी सरकार के सख्त दमन अभियान के बीच वे विरोध का एक दुर्लभ प्रतीक बन गए थे. उनकी लंबी कैद और कई बार की भूख हड़तालों ने इंटरनेशनल लेवल पर उनकी रिहाई की मांग को तेज किया था. 

परिवार है बेहद खुश

रिहाई के बाद उनकी मां लैला सुवीफ ने अपनी खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि मैं अपने भावनाओं को बयान ही नहीं कर सकती. हम खुश हैं, ज़ाहिर है. लेकिन हमारी सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब मिस्र में कोई भी (राजनीतिक) कैदी न हो. बता दें, उनकी मां भी एक एक्टिविस्ट रह चुकी हैं.

कैसे मुमकिन हो पाई उनकी रिहाई

उनकी रिहाई की मांग के लिए लंबे समय से अभियान चलाए जा रहे थे, खासकर 2022 में मिस्र के जरिए आयोजित COP27 जलवायु सम्मेलन के दौरान. लेकिन सितंबर 2024 में सिसी के जरिए उनकी माफी की संभावना पर विचार करने का आदेश देने के बाद ही उम्मीदें मजबूत हुईं. इससे पहले उनका नाम मिस्र की आतंकवाद लिस्ट से हटा दिया गया था.

अब्देल फत्ताह ने 2021 में अपनी मां के जरिए ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी. वे एक मशहूर कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी परिवार से आते हैं. उनकी मां ने इस साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मिलकर बेटे की रिहाई के लिए अपील की थी.

ब्रिटेन की विदेश मंत्री येवेट कूपर ने कहा,"मैं आला अब्देल फत्ताह को राष्ट्रपति की ओर से माफी मिलने की खबर का गर्मजोशी से स्वागत करती हूं. मैं राष्ट्रपति सिसी की इस फैसले के लिए आभारी हूं. हम उम्मीद करते हैं कि आला जल्द ही ब्रिटेन लौटेंगे और अपने परिवार से मिलेंगे."

क्यों हुई थी फत्ताह की गिरफ्तारी?

पूर्व ब्लॉगर अब्देल फत्ताह को पहली बार अरब स्प्रिंग (2011) से पहले ही हिरासत में लिया गया था. उस वक्त मिस्र के तानाशाह होस्नी मुबारक को सत्ता से हटाया गया था. इसके बाद की उथल-पुथल में भी वे कई बार गिरफ्तार हुए. लेकिन जब सिसी सेना प्रमुख से राष्ट्रपति बने और असहमति पर कार्रवाई तेज हुई, तब अब्देल फत्ताह की सबसे लंबी कैद शुरू हुई.

फत्ताह पर आरोप

2014 में उन्हें बिना इजाज़क के प्रदर्शन करने के आरोप में 15 साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन, बाद में उनकी सज़ा को घटाकर पांच साल कर दिया गया था. 2019 में रिहा होने के बाद भी वे पैरोल पर रहे, लेकिन उसी साल उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया. इस बार आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैदी की मौत से जुड़ी पोस्ट शेयर करके फेक न्यूज फैलाई. इसके लिए उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई.

मां का संघर्ष आया काम
सितंबर 2024 में उनकी मां लैला सुवीफ ने उम्मीद जताई थी कि प्री-ट्रायल डिटेंशन में बिताए समय की वजह से बेटे को रिहाई मिल जाएगी. लेकिन अभियोजन पक्ष का कहना था कि उन्हें जनवरी 2027 तक हिरासत में रहना चाहिए. इसके बाद लैला सुवीफ ने ब्रिटेन में लंबी भूख हड़ताल की. परिवार के अनुरोध और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने यह हड़ताल खत्म की. प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने तब वादा किया था कि वे उनकी रिहाई के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे.

